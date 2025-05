BC libera nesta terça pedido automático para resgatar dinheiro esquecido em bancos

Não há prazo determinado para resgaste do dinheiro (Foto: Banco de Imagens)

R$ 9,13 bilhões de recursos ainda estão esquecidos pelos clientes nos bancos; saiba como solicitar.

A partir desta terça-feira (27), será possível habilitar a solicitação automática de resgate de valores esquecidos nos bancos e consórcios, no chamado Sistema Valores a Receber (SVR). O anúncio foi feito pelo Banco Central nesta segunda-feira (26). Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgaste.

No início do mês, o Banco Central informou que ainda haviam R$ 9,13 bilhões de recursos esquecidos pelos clientes nos bancos.

Segundo o BC, a automatização das solicitações é facultativa. As outras funcionalidades do sistema continuam como antes. A ideia, de acordo com a instituição, “é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”, conforme nota.

Saiba como habilitar o novo serviço

O novo serviço é exclusivo para pessoas físicas e está disponível para quem possui chave PIX do tipo CPF. Para habilitá-lo, o cidadão precisa acessar o SVR com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

Quando algum valor for devolvido, ele será creditado diretamente na conta do cidadão pela instituição financeira, sem aviso do BC. As instituições financeiras que não aderirem ao termo de devolução via PIX continuarão exigindo solicitação manual.

Contas fraudulentas

A partir de dezembro, a população também vai poder solicitar que não sejam mais abertas contas em seu nome nos bancos, segundo anunciado pelo Banco Central.

O objetivo é “evitar a abertura de contas fraudulentas, com identidade falsa, ou a inclusão de um novo titular em contas conjuntas ou de novos responsáveis em contas de pessoas jurídicas”, conforme nota.

A informação poderá ser revertida a qualquer momento. As instituições financeiras vão precisar consultar de forma obrigatória a base de dados antes de concluírem o processo de abertura de contas.

