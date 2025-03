Beatriz Ramos organiza grande evento para mulheres em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Com o tema “Empoderamento e União Feminina”, o evento atraiu centenas de participantes

Beatriz Ramos, uma defensora do Empoderamento feminino e secretaria municipal da mulher, organizou o maior evento voltado para as mulheres em Parauapebas, região sudeste do Pará. Com o tema “Empoderamento e União Feminina”, o evento atraiu centenas de participantes, promovendo um espaço seguro e inspirador para discussões sobre os desafios e conquistas das mulheres na sociedade.

O evento se destaca por sua programação rica e diversificada, que incluiu palestras de mulheres influentes na política regional , oficinas de capacitação, sessões de networking e shows nacionais como Maiara e Maraisa e Murilo Huff.

Entre as palestrantes estavam destacadas figuras do movimento feminino, motivadoras, e empresárias, todas compartilhando suas histórias inspiradoras de luta e sucesso. O público presente também teve a oportunidade de participar de workshops interativos, abordando temas como liderança, saúde mental, autoestima, e finanças pessoais.

Esses workshops foram aclamados por proporcionarem um ambiente de aprendizado e troca de experiências. A repercussão do evento foi tão positiva que muitos participantes já estão ansiosos para a próxima edição. “Foi incrível ver tantas mulheres unidas, discutindo suas histórias e aprendendo umas com as outras. Sentir essa energia é algo que levaremos para a vida toda”, comentou uma das participantes.

O sucesso do evento de Beatriz Ramos destaca a importância de plataformas que promovem a valorização da mulher, a troca de saberes e o fortalecimento da rede de apoio. Com iniciativas como esta, Parauapebas se torna um exemplo de como o empoderamento feminino pode transformar comunidades.

