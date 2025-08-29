Bebê de 1 ano e 10 meses é encontrada morta após desaparecer em área de igarapé no Pará

(Foto: Reprodução) – A principal suspeita da causa da morte é que ela tenha se afogado.

Uma bebê de 1 ano e 10 meses, identificada como Maria Cecília, foi encontrada morta no final da tarde de quinta-feira (28) em uma área de igarapé situada nas proximidades da comunidade Novo Destino, em Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. As informações preliminares apontam que Maria, supostamente, teria desaparecido sem os pais perceberem.

Segundo o portal O Impacto, imediatamente, as buscas por ela iniciaram as buscas por ela. A principal suspeita da causa da morte é que ela tenha se afogado, ainda conforme O Impacto. Contudo, as circunstâncias devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Portal Destak, O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/16:45:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...