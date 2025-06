Bebê de 10 meses morre e mulher fica ferida após grave acidente; no Pará

A imagem mostra o veículo após o acidente com o caminhão. (Foto: Redes Sociais)

Carro em que as vítimas estavam colidiu com a traseira de um caminhão baú estacionado às margens da BR-230.

Um bebê de 10 meses, identificado como Heitor Henrique Abreu Oliveira, morreu em um grave acidente de carro na rodovia federal BR-230, no trecho que pertence ao município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de domingo (15), quando o carro em que a vítima estava colidiu com a traseira de um caminhão baú estacionado às margens da pista. Uma mulher que também era passageira do veículo de passeio ficou gravemente ferida.Segundo os relatos iniciais, o acidente ocorreu por volta das 17h, a cerca de 15 quilômetros da sede do município. No carro estavam duas mulheres e três crianças, entre elas o bebê, que morreu ainda no local da colisão.

As passageiras adultas foram identificadas como Marinilde do Nascimento Abreu e Lucidalva Silva da Conceição. Esta última foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferida para o Hospital Regional de Tucuruí. Seu estado de saúde é considerado grave. Não há, até o momento, atualizações sobre seu quadro clínico após a internação.

Não há informações sobre se o condutor do caminhão compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local do acidente e coletaram informações que devem auxiliar nas investigações para esclarecer as circunstâncias do caso.

Em nota, a PC informou que “o condutor do carro foi preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal no trânsito e por dirigir alcoolizado”. Equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para identificar e localizar o condutor do caminhão. Testemunhas são ouvidas.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/15:35:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...