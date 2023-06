Bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua na Coreia do Norte

Coriea do Norte condenou uma criança de apenas 2 anos à prisão perpétua

Nesta semana uma notícia chocou as pessoas ao redor do mundo, uma família inteira na Coreia do Norte foi condenada à prisão perpétua, entre eles, um bebê de apenas 2 anos de idade. O motivo da pena é porque os membros desse grupo estavam segurando uma bíblia cristã, algo proibido no país.

Esse triste caso foi divulgado no Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022, dos Estados Unidos, organizado pelo Departamento de Estado. O ditador Kim Jong-un é um dos líderes que mais perseguem pessoas religiosas no mundo.

De acordo com os dados divulgados, essa família foi condenada em 2009, e infelizmente não são os únicos cristãos presos no país. O relatório dos EUA aponta que cerca de 70 mil pessoas estão em prisões na Coreia do Norte por terem sido flagradas seguindo alguma doutrina religiosa.

Estima-se ainda que cerca de 200 a 400 mil cristãos vivam clandestinamente na Coreia do Norte, e são impossibilitados de propagar sua fé. O país há 21 anos ocupa a primeira posição de nações que mais reprimem a expressão religiosa dos seus cidadãos.

Fonte: Leonardo Demeris

