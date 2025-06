Bebê de 20 dias é transferido em UTI aérea de Altamira para Belém após decisão judicial

(Foto: Reprodução) – Foi transferido na noite desta quinta-feira (19/6) para o Hospital Abelardo Santos, em Belém, o pequeno Lorenzo Santos Silva, de apenas 20 dias, que estava intubado no Hospital Geral de Altamira (HGA) com sintomas de pneumonia.

A transferência, realizada por meio de uma UTI aérea, só aconteceu após uma longa batalha por um leito adequado. Diante da gravidade do quadro clínico e da demora na regulação, a mãe de Lorenzo chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda e solicitando que as pessoas compartilhassem o apelo nas redes sociais. O caso também ganhou repercussão na imprensa em todo o estado do Pará.

Sem resposta rápida do Estado, a família acionou a Justiça e conseguiu uma liminar favorável, que determinava o prazo de 48 horas para que o governo providenciasse um leito de UTI neonatal adequado.

Lorenzo precisou ser transferido para a capital, localizada a cerca de 900 km de Altamira, devido à ausência de leitos disponíveis no Hospital Regional Público da Transamazônica — o único da região do Xingu com estrutura para atender casos de média e alta complexidade, mas que há anos enfrenta dificuldades para suprir a demanda crescente.

