Bebê de 5 dias sofre fratura cerebral após cair de incubadora em hospital

Recém-nascida sofreu queda em incubadora de hospital.Imagem Ilustrativa – (Foto:Freepik).

Recém-nascida estava internada apenas para ganhar peso e não apresentava nenhum problema de saúde antes da queda

Uma bebê de apenas cinco dias de vida caiu de uma incubadora dentro da Santa Casa de Araçatuba, interior de São Paulo, e sofreu uma fratura no cérebro, na tarde dessa terça-feira (20/05). Segundo o hospital, a criança caiu sozinha pela porta do equipamento que estaria danificado. Saiba mais a seguir:

A recém-nascida estava internada por ser prematura e precisava apenas ganhar um pouco mais de peso, mas não apresentava nenhum problema de saúde, segundo o pai. De acordo com o depoimento à polícia, Érik Guilherme Rosa, pai da criança, a bebê nasceu no dia 15 de maio após oito meses de gestação.

Ainda segundo Érik, a bebê precisava apenas de uma sonda de alimentação mas não estava internada em UTI. “Ela estava bem. Não tinha nenhum outro problema”, disse em entrevista. Após a queda, no entanto, exames indicaram um coágulo no cérebro e uma fratura na cabeça da recém-nascida.

Acidente ocorreu na Hospital Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo Acidente ocorreu na Hospital Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo (G1)

O hospital informou que a criança caiu sozinha pela porta do equipamento, que estava danificada e que nem médicos ou enfermeiros conseguiram explicar como isso ocorreu. A recém-nascida foi transferida para a UTI neonatal, onde permanece internada em quadro clínico estável e evolução positiva.

Em nota, a Santa Casa de Araçatuba informou que vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis após a conclusão da investigação.

