Bebê de 7 meses morre após engasgar com banana

(Foto: Reprodução) – Uma tragédia marcou o último sábado (14) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Uma bebê de sete meses morreu após se engasgar com uma banana na Rua Américo Lobo, no Bairro Progresso.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e publicado pelo G1, a equipe foi acionada e orientou a família, por telefone, a realizar manobras de desengasgo enquanto a ambulância se dirigia ao local.

Mesmo com as orientações iniciais e as tentativas de reanimação realizadas pelos socorristas ao chegarem, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A morte foi constatada no próprio local.

O caso chama atenção para a importância do conhecimento sobre primeiros socorros, especialmente em situações de engasgo.

Como fazer a manobra de Heimlich em crianças?

O engasgo ocorre quando alimentos ou objetos seguem para o caminho errado ao serem engolidos. O corpo, então, tenta expulsar esse material que não percorreu corretamente o trajeto da deglutição — da boca até o estômago.

Em crianças, a manobra de Heimlich pode ser decisiva. Ela consiste em um abraço por trás, pouco acima da barriga, com compressões firmes e rápidas, com o objetivo de expulsar o alimento ou corpo estranho que esteja obstruindo as vias respiratórias. A técnica é uma medida de primeiros socorros que pode salvar vidas até a chegada de ajuda especializada.

