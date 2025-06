Bebê de 8 meses morre com tiro na cabeça após criminosos dispararem contra carro da família

Bebê de 8 meses foi morto com tiro na cabeça após carro da família ser baleado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife — Foto: Pedro Coutinho/TV Globo

Pai do menino foi baleado nos ombros e no braço direito. Vítimas tinham saído de um shopping quando criminosos interceptaram veículo onde elas estavam.

Um bebê de 8 meses morreu e o pai ficou ferido depois que o carro onde eles estavam foi alvo de disparos de armas de fogo em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (veja vídeo acima). Segundo a polícia, as vítimas tinham saído de um shopping quando o veículo foi interceptado por homens encapuzados. A mãe da criança, que dirigia o automóvel, não foi atingida pelos tiros.

Os atiradores fugiram e nenhum suspeito foi preso. O g1 procurou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a investigação e o que motivou o ataque, mas, até a última atualização desta reportagem, não obteve resposta.

O crime aconteceu na noite do domingo (15), na Rua Waldemir da Cunha Antunes, no bairro de Jardim Piedade. O bebê, identificado como Rian Rufino Andrade, chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o pai, Romário Andrade Gonçalves da Luz, de 30 anos, foi baleado nos ombros e no braço direito. Ele também foi atendido na UPA de Barra de Jangada e não corre risco de vida, segundo a Polícia Militar.

De acordo com um relatório da PM, ao qual o g1 teve acesso, a mãe do bebê disse que tinha acabado de sair do Shopping Guararapes com o marido e o filho quando um carro parou na frente do veículo que ela dirigia.

Em seguida, conforme o documento, a mulher contou aos agentes que um grupo de homens encapuzados desceu e se identificou como policiais, dizendo que tinham uma ordem para executar toda a família.

Ainda segundo o relato, após dispararem contra as vítimas, os criminosos fugiram e a mãe conseguiu pegar o bebê, que estava no colo do pai, e saiu do carro para pedir ajuda.

Um homem que passava na hora levou a mulher e a criança para a UPA. Pouco tempo depois que o menino deu entrada no hospital, Romário chegou à unidade. Um dia depois do crime, o carro da família continuava no local.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul e disse que as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/07:48:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...