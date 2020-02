Bebê de 9 meses morre após ser esmagado por móvel de casa

(Foto:Reprodução) – Um bebê de nove meses morreu após um rack com uma televisão antiga cair em cima dele.

O acidente ocorreu na casa da família da criança, na manhã do último domingo (23), em Cuiabá.

A mãe do bebê contou que estava em outro cômodo da residência no momento do acidente. Ela relatou que a criança estava brincando com a irmã de quatro anos na sala e, em um determinado momento, ouviu um forte barulho no local. Ela correu para ver o que tinha acontecido e percebeu que a criança estava embaixo do móvel.

Desesperada, ela tentou tirar o móvel de cima do bebê, mas não conseguiu. Ela chamou o vizinho para ajudá-la a socorrer o filho ,que foi levado para um hospital da cidade.

O bebê sofreu traumatismo craniano e teve parada respiratória. A equipe médica tentou realizar manobras de reanimação, mas o menino não resistiu e morreu.

O caso foi registrado como morte acidental.

Com informações do Metrópoles

