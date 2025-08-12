Bebê de oito meses morre após ser deixada com irmão de 5 anos em casa; mãe é presa

Vanuza Moura, de 23 anos, deixou os filhos filhos em casa – uma bebê de oito meses e um menino de cinco anos – para ir a baile funk no Rio — Foto: Reprodução

A polícia investiga se a bebê morreu sufocada ao se engasgar enquanto tomava uma mamadeira.

Uma mulher foi presa depois de deixar os filhos, uma bebê de 8 meses e um menino de 5 anos, sozinhos para ir a um baile funk em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A polícia investiga se a bebê morreu sufocada ao se engasgar enquanto tomava uma mamadeira.

De acordo com testemunhas, Vanuza Moura, de 23 anos, deixou a mamadeira pronta e instruiu que o filho de 5 anos desse para a menina quando ela chorasse. Depois disso, ela saiu já na madrugada de domingo e, quando voltou, por volta de 8h30, a bebê não respirava mais. Segundo informações da polícia, a mulher passou mais de seis horas fora.

Vanuza tentou levar a criança para uma unidade de atendimento da região, mas a bebê já chegou morta ao local. A polícia foi acionada e prendeu a mãe ainda na unidade.

Na casa da mulher, os agentes constataram situação insalubre e sem condições para crianças, como paredes sujas, roupas rasgadas e espaço sem segurança para menores de idade — como escadas sem corrimão. A bebê dormia em uma estrutura feita com pedaço de madeira de um móvel desmontado, com um colchão e cobertores.

Os policiais também ouviram testemunhas que confirmaram que a mulher abandonava constantemente os filhos sozinhos em casa para sair. Ao todo, ela tem cinco filhos, mas apenas os dois moravam com ela.

Vanuza vai responder por abandono de incapaz seguido de morte. O menino de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.

