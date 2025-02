Bebê de um ano morre após ser atingida pelo pai durante briga com a mãe em AL

Bebê com os pais; criança morreu após pai atingi-la com pedaço de pau em Santana do Ipanema, AL — Foto: Reprodução/TV Gazeta

Criança estava internada há uma semana e morreu nesta segunda-feira. Homem usou um cabo de vassoura para agredir a mulher, mas acertou a cabeça da filha; ele está foragido.

Uma bebê de um ano e seis meses morreu nesta segunda-feira (10) após ser atingida na cabeça pelo próprio pai durante uma briga entre os pais, na zona rural de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas. O homem usou um cabo de vassoura para tentar agredir a esposa, mas acabou acertando a filha, que perdeu a consciência no momento do impacto. Sem prestar socorro, ele fugiu em seguida.

A agressão aconteceu na segunda-feira (3) e a criança estava internada em um hospital em Arapiraca.

“O pai da criança estava brigando com a sua esposa, pegou um pedaço de pau para foi bater na cabeça dela e acabou atingindo a criança, que ficou desacordada na hora. Ele fugiu e um vizinho teve que socorrer a criança. Infelizmente, na noite de ontem, essa criança veio a óbito”, disse a delegada Daniella Andrade, da Delegacia Regional de Santana do Ipanema.

Ainda segundo ela, as investigações começaram assim que foi confirmada a autoria do crime. A menina foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana após a agressão. A polícia expediu um mandado de prisão contra o pai e segue realizando buscas para capturá-lo.

“Nós apresentamos pela prisão do autor que foi deferido pela Justiça, entretanto até o momento o mesmo está foragido. Desde então, apesar de diversas diligências, nós não conseguimos encontrá-lo ainda para realizar sua prisão”, disse a delegada.

A polícia pede a quem tiver informações para ligar no Disque Denúncia 181, que é o canal de atendimento onde os contatos são feitos de forma anônima, para que informem sobre o paradeiro do autor.

Ainda segundo a delegada, o pai já tinha um histórico de violência contra a esposa e foi investigado em 2021 por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.

“No ano de 2021 ele foi investigado e indiciado pela delegacia de Santana pelo crime de lesão corporal contra sua companheira. Ou seja, ele já tem passagem pela polícia por crimes da Lei Maria da Penha”, finalizou a delegada.

Fonte: g1 AL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/13:59:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com