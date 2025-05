Bebê deixado em boca de fumo como garantia de pagamento de dívida no PR foi resgatado pela tia e está sendo cuidado pelos tios-avós: ‘Uma benção’

Caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar de Sarandi. — Foto: Alex Magosso/RPC

Em entrevista à RPC, tio-avô disse que recebeu a criança fragilizada e com um machucado na orelha. Ele também informou que já manifestou interesse em ter a guarda definitiva do menino, que tem pouco mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, pais poderão responder por abandono de incapaz.

O bebê de um ano e dois meses que foi deixado em uma boca de fumo como garantia de pagamento de dívida em Sarandi, no norte do Paraná, foi resgatado pela tia e está sendo cuidado pelos tios-avós.

O tio-avô, de 56 anos, falou sobre o estado de saúde da criança em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Ele contou que recebeu a criança fragilizada e com um machucado nas orelhas. O tio-avô do bebê esclareceu que a situação ocorreu há duas semanas, quando os pais do bebê, que são usuários de droga e vivem nas ruas de Sarandi , deixaram a criança com traficantes da cidade. Segundo ele, a criança está bem agora e fará acompanhamento com pediatra.

O tio-avô disse ainda que, mesmo passando por dificuldades financeiras, não pensou duas vezes em ficar com o menino ao se deparar com o caso. O g1 e a RPC optaram por não divulgar a identidade do homem para preservar a segurança da família.

“Eu fiz o que achei que era necessário, com o consentimento da esposa. E pra mim, hoje, é uma benção”, afirmou.

O tio-avô do bebê trabalhava como motorista de caminhão, mas contou que teve que ser afastado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No momento, a renda da família é formada pelo auxílio-saúde que ele recebe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelas diárias da esposa, que trabalha na área da limpeza. Ele diz que tem priorizado as despesas com o bebê e deixado algumas contas para trás.

“A gente tá se virando como pode. Eu vou ajudar ele, com certeza. Mas ele não tem noção do bem que ele está me fazendo. Quero só a segurança de que ninguém vai chegar aqui amanhã ou depois e vai levar ele embora e privar do que a gente tem pra oferece pra ele, que é muito amor e muito carinho”, desabafou.

À RPC, o tio-avô disse que já manifestou o interesse de ficar com a guarda definitiva do sobrinho.

De acordo com o Conselho Tutelar de Sarandi, foi elaborado um termo de responsabilidade aos tios-avós para que fiquem com a guarda provisória do bebê. A Vara da Infância e do Adolescente também foi comunicada para dar início ao procedimento que vai decidir para quem será dada a guarda definitiva da criança.

Bebê foi deixado com traficantes por conta de dívida de aproximadamente R$ 150

O caso foi comunicado pelos tios-avós da criança ao Conselho Tutelar de Sarandi no mesmo dia em que ela foi regatada. Eles informaram ao órgão que o bebê foi deixado com os traficantes por conta de uma dívida de aproximadamente R$ 150.

À RPC, o tio-avô do menino contou que, quando soube da situação, foi atrás da mãe da criança para saber o que havia acontecido. Depois na confirmação, ele e outros familiares tentaram descobrir onde era a boca de fumo para fazer o resgate.

“Peguei meu carro, fui dar uma volta na vila e encontrei ela. Eu conversei e tentei saber o que estava acontecendo e ela chorou e disse que tinha feito uma besteira. Ela falou que tinha deixado um dos meninos com a avó e o outro tinha deixado num lugar não apropriado por uma quantia que tinha ficado devendo. A gente foi levantar onde era esse lugar, até que a irmã dela foi lá e resgatou o bebê e me entregou”, contou o tio-avô.

De acordo com o conselheiro Valdir Costa, os tios relataram que tiveram dificuldade de retirar a criança da posse dos traficantes. Contudo, após diversas tentativas, conseguiram retirá-la à força e sem pagar a dívida.

Eles ainda contaram que os pais do bebê são usuários de droga e vivem nas ruas de Sarandi. O casal ainda tem outros dois filhos de 6 e 11 anos, que são cuidados pela avó.

“Segundo informações, o valor que eles estavam devendo de droga seria algo em torno de R$ 150. É importante ressaltar que nós temos várias situações que chegam até o Conselho Tutelar de pais usuários. Infelizmente é um fato que vem sendo recorrente”, contou o conselheiro.

Pais poderão responder por abandono de incapaz

O delegado Adriano Garcia disse que abriu um inquérito para investigar o caso e que os pais do bebê poderão responder por abandono de incapaz.

Ele explicou que também serão apurados os crimes de sequestro – pelo fato dos traficantes não quererem devolver a criança – e venda de drogas.

“A coisificação do ser humano é uma questão absurda ali gerada pelo vício, mais uma vez a dependência a ponto de se colocar como penhora uma recém-nascida”, avaliou o delegado.

