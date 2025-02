Bebê é sequestrada por mulher em loja de Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Suspeita aproveitou que mãe da criança estava fazendo compras para fugir com a criança.

Na última segunda-feira sábado (24), a Polícia Civil do Estado do Pará conseguiu devolver uma criança de 15 dias à sua mãe após um sequestro que gerou grande comoção. A autora do crime, identificada como uma mulher que conheceu a mãe por meio de amigos em comum, foi presa em flagrante após a Polícia Civil intensificar as diligências.

De acordo com as investigações, a mãe, que reside em Chapadinha (MA), havia se arrependido de entregar a criança à autora após uma discussão. Ela afirmou que a mulher a havia ameaçado, levando-a a buscar ajuda para recuperar seu bebê. A polícia foi acionada e, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, bloqueou as rodovias em busca da criança.

Após várias investigações, a autora do sequestro foi localizada no Residencial Delta Park, em Marabá, onde se entregou juntamente com a criança. A mãe, que inicialmente estava relutante em entregar a criança, acabou colaborando com a polícia, resultando na devolução do bebê.

O caso evidencia a importância da ação policial em situações de subtração de crianças e a necessidade de acompanhamento adequado para evitar adoções irregulares. A autora do crime permanece presa à disposição da Justiça, enquanto as circunstâncias em torno do ocorrido estão sendo apuradas.

“Os próximos passos serão investigar outras circunstâncias dessa subtração. Logicamente, o intuito da mãe da autora, se de fato não houve nenhuma promessa de recompensa pela entrega da criança, isso será devidamente apurado.”, disse o delegado Vinicius Cardoso, que atua na Superintendência da Polícia Civil de Marabá.

Entenda o que aconteceu:

Andressa Sousa Ferreira, moradora de Chapadinha (MA), viajou para Marabá grávida com a intenção de entregar sua filha a Jucielle Sousa Silva Rocha, uma mulher que conheceu por meio de sua prima. Embora o acordo inicial fosse para uma adoção informal, Andressa desistiu da ideia enquanto ainda estava grávida.

Após o nascimento da criança, Jucielle ofereceu apoio a Andressa com mantimentos e ajuda material. Em um determinado momento, ela sugeriu que viajassem juntas, pretendendo retomar os planos de adoção. As duas chegaram à Marabá no domingo (23), onde passaram a noite em um hotel. No dia seguinte, enquanto estavam em uma loja, Jucielle sequestrou a criança e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada, iniciando imediatamente a investigação e analisando imagens de câmeras de segurança para identificar Jucielle. Ela se entregou à polícia na terça-feira, trazendo a bebê, que foi mantida em segurança. A Polícia Civil continua a investigar o caso, apurando as responsabilidades de todos os envolvidos.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/12:45:22

