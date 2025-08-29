Bebê indígena Kaiapó de 23 dias morre em Novo Progresso

Foto: Ilustrativa | Uma ocorrência de morte natural foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso (PA) no dia 28 de agosto de 2025.

Segundo o boletim, a avó da criança, informou que sua neta, nascida em 22 de julho de 2025, faleceu no dia 14 de agosto, com apenas 23 dias de vida.

O óbito ocorreu nas proximidades do Hospital Municipal, a criança já chegou morta a unidade de saúde. A Polícia Civil classificou o caso como “morte natural” e arquivou automaticamente o boletim por se tratar de fato atípico.

A família indígena reside na Aldeia Kamau, localizada na zona rural do município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ASCOM/PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/10:07:01

