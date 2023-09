Bebê morre afogado em piscina de plástico enquanto a mãe estendia roupas

Segundo o Corpo de Bombeiros, a piscina estava cheia pela metade na hora do incidente. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O menino foi levado para UPA mais próxima, mas não resistiu

Um bebê de apenas um ano de idade morreu após se afogar em uma piscina de plástico em Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira (19) e, segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe estava estendendo roupas durante o ocorrido.

“A mãe contou que foi pegar um prendedor de roupa que faltou e demorou de 3 a 5 minutos. Quando voltou, não viu a criança e ela já estava dentro da piscina” detalhou o subtenente Bymael Vieira dos Santos ao portal G1.

A mãe do bebê foi em busca de ajuda imediatamente e uma viatura da Polícia Civil estava passando pela rua no momento. Dois agentes prestaram socorro à criança e o levaram para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde. Dentro da viatura, um dos policiais realizou manobras de reanimação na tentativa de salvar a vida do bebê. O Corpo de Bombeiros já havia sido acionado para o local, mas, ao chegarem à residência, constataram que a família já não estava mais lá.

Na UPA, uma equipe médica trabalhou para tentar reanimar o bebê, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar. Infelizmente, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu. Segundo o subtenente, a piscina de plástico não estava completamente cheia quando o menino se afogou.

Fonte:O Liberal

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

