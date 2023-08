Bebê morre após ter o corpo queimado por água quente enquanto mãe preparava café

Joaquim Nunes de Oliveira (Foto:Reprodução / Arquivo pessoal dos familiares / G1).

Com apenas 10 meses, o pequeno Joaquim Nunes de Oliveira ficou internado por cerca de uma semana, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente

Um bebê de apenas dez meses morreu por complicações de queimaduras após uma chaleira com água fervente cair sobre ele. Identificado como Joaquim Nunes de Oliveira, o menino chegou a ser levado para o hospital mais próximo, onde passou uma semana internado, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu em Bela Vista de Goiás, região metropolitana de Goiânia, no último dia 29.

O pai do menino conta que no dia 29 de julho, em uma fazenda, a mãe da criança estava sozinha em casa com o bebê quando decidiu preparar um café. Quando a água ferveu, ela precisou ir ao banheiro já que estava grávida, deixando a chaleira dentro do armário fechado. Neste momento, Joaquim escalou o móvel e conseguiu pegar o cabo da chaleira, virando o líquido quente sobre o corpo dele.

Ainda com base no depoimento, a mãe ouviu os gritos da criança e, ao se deparar com o cenário, pediu socorro para os funcionários da fazenda. Joaquim ficou internado por oito dias.

“O Joaquim era muito brincalhão, alegre e adorava dormir comigo quando eu chegava do trabalho. Quando a gente perde um filho não é fácil e nós estamos lutando. Eu estou me fazendo de forte para não ficar chorando, mas estou despedaçado”, lamenta o pai do pequeno.

A criança morreu por complicações das queimaduras. As autoridades que investigam o caso devem ouvir os familiares para entender a situação.

