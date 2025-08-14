Bebê morre e três pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Marabá

FOTO: 21ª SECCIONAL URBANA DE POLÍCIA CIVIL DE MARABÁ (Crédito: Vinícius Soares/Portal Debate)

Na noite de quarta-feira (13/8), um ataque a tiros deixou uma criança de um ano morta e outras três pessoas feridas na Folha 33, Quadra 34, no núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, as vítimas — dois adultos e uma adolescente — estavam reunidas em um imóvel quando um grupo armado se aproximou e efetuou vários disparos.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Os demais feridos seguem recebendo atendimento médico.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil investiga o caso.

