Bebê morre engasgado em Marabá

Foto: Reprodução | A criança teria se engasgado em casa e foi encaminhada pela mãe até a unidade de saúde, mas não resistiu.

Um bebê morreu, na manhã desta segunda-feira (22/9), após ser levado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), no sudeste do Pará. A criança teria se engasgado em casa e foi encaminhada pela mãe até a unidade de saúde, mas não resistiu e foi a óbito.

Abalada com a situação, a mãe registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil, onde alegou que houve negligência médica no atendimento, afirmando que não teria recebido suporte imediato da equipe de plantão. Segundo ela, essa demora teria sido determinante para a morte da criança.

O Portal Debate entrou em contato com o secretário municipal de saúde, Werbert Ribeiro Carvalho, que apresentou a versão repassada pela equipe do HMM. De acordo com ele, os profissionais informaram que o bebê já chegou ao Hospital Municipal em parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, não foi possível salvar a vida da criança.

A 21ª Seccional Urbana de PolíciaCivil abrirá um inquérito policial para investigar o caso. Nas redes sociais, as primeiras informações que circularam é que o bebê já teria chegado ao HMM em estado crítico. A reportagem não conseguiu contato com a mãe da pequena vítima.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/17:57:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...