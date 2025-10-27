Bebê prematuro que quase foi enterrado vivo não resiste e morre na UTI do Hospital da Criança, no Acre

Foto: Reprodução | A criança faleceu nesta segunda-feira (27) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Rio Branco. O bebê havia sido dado como morto na maternidade e chegou a passar cerca de 12 horas dentro de um saco funerário.

Na madrugada desta segunda feira (27), o recém-nascido José Pedro, de apenas 2 dias de vida, faleceu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital da Criança, em Rio Branco.

O bebê prematuro de uma gestação de 25 semanas, ou aproximadamente 5 meses, nasceu na noite da última sexta feira (24), na Maternidade Bárbara Heliodora.

A mãe da criança mora em Pauini, interior do Amazonas, logo após sentir fortes dores e contrações, Sabrina Souza e seu esposo, o barbeiro Marcos dos Santos, decidiram vir para Rio Branco em busca de um atendimento melhor, pois, segundo Marcos, o município de Pauini não disponibiliza de muitos recursos médicos.

O casal chegou na maternidade na quinta feira (23) e Sabrina foi internada em um leito enquanto aguardava o momento certo para dar a luz, porém, após sentir fortes dores e romper a placenta, perdendo líquidos, o bebê nasceu de forma espontânea ainda no leito, segundo informou o pai da criança. Marcos relatou que um profissional pegou a criança, e informou que ele estava sem vida, em seguida o enrolou em um saco e o levou para o necrotério do hospital.

No dia seguinte, no sábado (25), uma funerária foi ao hospital buscar a criança para ser sepultada no cemitério, durante o velório, a tia da criança disse ter ouvido choros distantes e pediu para abrir o caixão. Surpreendentemente a criança estava viva e chorando.

Imediatamente a família pegou o bebê e o levou rapidamente de volta à maternidade. A criança deu entrada na unidade hospitalar por volta das 10 horas da manhã de sábado.

A notícia rapidamente ganhou grande repercussão, em nota, o governador do Acre determinou que o secretário de Saúde afastasse toda a equipe responsável pelo atendimento da família.

O pequeno José Pedro foi internado no Hospital da Criança (HC) em estado de saúde gravíssimo, precisou ser entubado, e respirava com ajuda de aparelhos médicos.

A médica responsável pelo primeiro atendimento da criança, Dra. Mariana Colloodetti, informou em coletiva à imprensa que o quadro clínico do bebê era gravíssimo, porém, seus sinais vitais eram estáveis.

Após quase dois dias lutando para sobreviver, o bebê não resistiu e morreu na madrugada desta segunda-feira (27).

O Instituto Médico Legal (IML) foi informado sobre a morte do recém-nascido. A equipe plantonista foi ao Hospital da Criança por volta das 02h30 da madrugada para buscar o corpo do bebê e levar ao IML para os procedimentos necessários.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Folha do Acre e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/14:14:15

