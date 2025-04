Bebê recém-nascida é abandonada dentro de sacola e encontrada por PMs; no MT

Foto: Reprodução | A bebê estava dentro de uma sacola de supermercado, no chão, na Avenida Curió, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Brasil.

Uma bebê recém-nascida foi abandonada em uma avenida e encontrada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) na tarde desta quinta-feira (10), em Cuiabá. A criança, que segundo a PM tinha aparentemente três dias de vida, foi localizada dentro de uma sacola de supermercado, em uma área abandonada no bairro CPA 4.

Conforme consta no boletim de ocorrência, uma viatura ocupada pelos cabos da PM Ricardo Augusto de Oliveira Cruz e Ivan Barbosa dos Santos Carvalho fazia patrulhamento pela Avenida Curió, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Brasil, quando foram abordados por populares que denunciaram terem ouvido choro de um bebê que estaria abandonado dentro de um lixo.

No local, os policiais encontraram a bebê dentro de uma sacola, com algumas roupas, mas ainda com cordão umbilical e restos de placenta em seu cabelo. Em seguida, eles encaminharam a recém-nascida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, onde ela foi atendida pela equipe médica.

Na unidade de saúde, foi contatado que a criança, com aparente três dias de vida, é do sexo feminino e pesa por volta de três quilos. A informação inicial é que ela passa bem e o seu quadro de saúde é estável. Ela ainda passará por exames complementares no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, será acolhida pelo Conselho Tutelar.

Ainda não há informações sobre a pessoa que abandonou a bebê. O caso será investigado na esfera criminal pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:02:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...