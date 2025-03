Bebê recém-nascida é encontrada morta e amarrada dentro de lixeira, em Manaus

Foto: Reprodução | A bebê estava com uma sacola na cabeça e amarrada com fitas.

Uma recém-nascida foi encontrada morta enrolada em saco plástico dentro de uma lixeira na Rua Silves, bairro Raiz, zona sul de Manaus, na tarde de terça-feira (18). A bebê estava com uma sacola na cabeça e amarrada com fitas.

Conforme o cabo R. Marinho, da 3ª Cicom (Companhia Interativa Comunitária), o corpo da criança foi encontrado por um morador de rua que procurava comida na lixeira. “E como tinham muitos cachorros no local, ele trouxe para cá, um local mais arejado”, disse o policial. O corpo foi deixado na calçada.

Paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram que a criança estava morta há sete horas. A análise preliminar identificou que a criança foi morta depois que nasceu.

“Não foi um aborto. Infelizmente, estava toda imobilizada. Acho que para evitar chorar, para não chamar atenção, foi enrolado um saco preto na cabeça. A mãe com certeza matou essa criança […]. Possivelmente, um homicídio”, disse o policial.

Esse é o segundo caso registrado de bebê encontrado em lixeira em menos de uma semana em Manaus e o terceiro só neste mês.

Fonte: Amazonas Atual e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/16:19:18

