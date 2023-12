Bebê sobrevive a gravidez rara fora do útero da mãe; entenda

Embrião saiu completamente do ambiente interno do útero e se desenvolveu na cavidade abdominal.

Cansada de sofrer com dores abdominais por dez dias, uma mulher de 37 anos da ilha francesa de Reunião, a leste de Madagascar, foi ao pronto-socorro de um hospital para descobrir que estava, na verdade, grávida.

Apesar de ter um bebê de 23 semanas dentro do corpo, o útero da mulher estava completamente vazio. O feto havia se fixado na membrana que reveste a cavidade abdominal, logo acima do cóccix da mãe: um diagnóstico raro de gravidez abdominal. Devido ao alto risco de hemorragia materna e óbito fetal, a paciente foi transferida para um hospital de cuidados terciários.

A mãe tinha um histórico de dois partos vaginais a termo, um aborto espontâneo e nenhuma infecção sexualmente transmissível ou cirurgias anteriores. Com 29 semanas, o bebê nasceu e colocado na unidade de terapia intensiva neonatal. Cerca de 2 meses após o nascimento, a criança recebeu alta para ir para casa.

Como a gravidez funciona

O útero é adaptado para proteger e nutrir um óvulo fertilizado até que o feto esteja forte o suficiente para sobreviver no mundo exterior. Porém, em cerca de uma em cada cem gestações, o óvulo segue um caminho completamente diferente e se acomoda em um tecido muito menos adequado para seu desenvolvimento.

A maioria das gestações ectópicas se fixa na parede de uma das duas trompas de Falópio – que conduzem os óvulos dos ovários -, o que resulta em uma situação potencialmente ameaçadora à vida, caso o embrião continue a se desenvolver. Sem cuidados médicos adequados, até 10% dessas gestações podem levar à morte dos pais e da criança.

No entanto, em menos de um por cento das gestações ectópicas, o embrião recém-formado sai completamente do ambiente interno do útero e entra na cavidade abdominal, onde se instala contra a membrana peritoneal, baço ou algum outro tecido ou órgão, e cria uma placenta.

Surpreendentemente, esse arranjo nem sempre é tão desastroso para o embrião quanto parece. Pelo menos, não inicialmente. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, o peso não suportado do crescimento da criança e a pressão dos órgãos circundantes representam riscos para o desenvolvimento da criança e a saúde dos pais.

A morte materna além das 20 semanas de gestação pode ocorrer em até um em cada cinco casos, devido a choque, hemorragia e falência de múltiplos órgãos.

Pós-operatório

Para a mulher, a visita oportuna ao pronto-socorro salvou sua vida. Uma ultrassonografia e uma ressonância magnética mostraram que, embora o revestimento do útero estivesse totalmente preparado para apoiar um embrião em crescimento, com o endométrio espesso, ninguém estava lá.

Enquanto as artérias da placenta foram obstruídas e parte do órgão foi removida durante a operação do parto, foi necessário um procedimento de acompanhamento 12 dias para remover cuidadosamente o restante do tecido placentário.

Não está claro o que causa embriões a passarem por migrações tão raras e incomuns. Estudos sobre gestações ectópicas sugerem que um histórico de casos anteriores pode aumentar o risco de recorrência, enquanto algumas infecções sexualmente transmissíveis, endometriose e doença inflamatória pélvica também podem desempenhar um papel.

