Beija-Flor é campeã do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro; Grande Rio fica em 2º lugar

Foto: Reprodução | A Acadêmicos do Grande Rio conquistou o segundo lugar com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, que homenageou o estado do Pará e suas riquezas culturais

Grande Rio, que homenageou o Pará, fica com o segundo lugar

A Acadêmicos do Grande Rio conquistou o segundo lugar com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, que homenageou o estado do Pará e suas riquezas culturais. O desfile destacou elementos como as pororocas e as tradições musicais representadas pelos curimbós, ressaltando a diversidade cultural paraense.

Desfile das Campeãs

As seis primeiras colocadas retornarão à Marquês de Sapucaí no próximo sábado (8) para o Desfile das Campeãs, oportunidade em que o público poderá rever as apresentações que mais se destacaram neste carnaval. (Portal Debate)

A Beija-Flor de Nilópolis foi declarada campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025 na tarde desta quarta-feira (5), após uma apuração acirrada na Cidade do Samba. Com este resultado, a escola alcança seu 15º título, consolidando-se como uma das mais vitoriosas do carnaval carioca. A escola Unidos de Padre Miguel foi rebaixada.

Neste ano, a Beija-Flor apresentou o enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”, uma homenagem a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laíla, figura histórica da escola falecido em 2021. Laíla teve uma trajetória marcante no mundo do samba, contribuindo significativamente para o sucesso da agremiação ao longo das décadas.

O desfile deste ano também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola. Após mais de 50 anos à frente dos microfones da agremiação, Neguinho anunciou sua aposentadoria, encerrando uma carreira emblemática no carnaval carioca.

