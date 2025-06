Belém é consagrada ‘Capital Mundial do Brega’ em cerimônia com artistas

(Foto: Reprodução) – O reconhecimento à capital paraense foi concedido pela ONU Turismo

Um movimento em defesa da identidade cultural da música paraense. Esse foi o tom da celebração marcada por emoção, memória e afirmação cultural para a entrega do título de ‘Capital Mundial do Brega’ à cidade de Belém. O reconhecimento à capital paraense foi concedido pela ONU Turismo.

A entrega em Belém foi realizada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, em cerimônia na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com a presença do prefeito Igor Normando (MDB), de representantes da ONU Turismo, autoridades locais e mais de 30 artistas do movimento brega paraense.

O título foi aprovado na 123ª reunião do Conselho Executivo da ONU Turismo, em Segóvia (Espanha), sob a presidência de Sabino, que celebrou a conquista como um marco na valorização da cultura amazônica.

“O brega é mais que música, é emoção, identidade e pertencimento. Entregar esse título a Belém é reconhecer a força da cultura popular como motor de desenvolvimento e orgulho nacional. Nosso povo canta, dança e transforma arte em história. Esse título é de Belém, ninguém tira, e agora o mundo sabe disso”, afirmou o ministro Celso Sabino.

Recebendo a placa de homenagem, o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou o impacto do reconhecimento para o turismo e a cultura de Belém.

“O brega é a alma da cidade. Esse título da ONU Turismo nos projeta para o mundo, mostrando que nossa cultura é forte, legítima e geradora de oportunidades. Belém agora brilha como merece, com som, com cor e com orgulho do que é, e somos muito gratos a esse amigo que tanto trabalho por Belém e pelo Pará, que é o ministro Celso Sabino” afirmou o prefeito.

MINISTRO DO BREGA – Durante o evento, Sabino foi surpreendido com uma placa de homenagem entregue pelos artistas do movimento, que o reconheceram como “Ministro do Brega” pelo seu papel central na conquista do título internacional. A homenagem foi recebida com emoção.

“Essa homenagem me toca profundamente. Como paraense, sei o que o brega representa para nosso povo. E como ministro, sigo trabalhando para que essa potência cultural seja reconhecida e respeitada dentro e fora do Brasil,” declarou o ministro ao receber a placa.

“Esse reconhecimento é de todos que vieram antes de nós, que cantaram quando não havia palco, que resistiram quando o brega era marginalizado. Hoje, Belém é capital do brega porque nunca deixamos de acreditar na nossa arte,” declarou Helen Patrícia ao mencionar nomes que construíram esse patrimônio da cultura paraense.

HOMENAGEM AOS PIONEIROS – Com mais de 30 artistas presentes ao evento, os cantores Wanderley Andrade e Helen Patrícia, da banda Xeiro Verde, representaram no palco a classe artística do movimento brega no Pará. Em seu pronunciamento, Helen fez uma comovente homenagem aos nomes que construíram a história do gênero no Pará, lembrando artistas que abriram caminho com coragem, talento e paixão.

