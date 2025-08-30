Belém é escolhida como sede do Mundial de Clubes de Vôlei

O time do Sada Cruzeiro busca o hexacampeonato mundial e defenderá o título como atual campeão do torneio. | Divulgação / Sada Cruzeiro

Torneiro ocorrerá em dezembro e terá o ginásio Mangueirinho como palco das partidas.

Os fãs de vôlei já podem comemorar e certamente começarão a procurar passagens para Belém a partir desta sexta-feira (29) por conta de uma das maiores competições do esporte chegar à capital paraense.

Belém foi escolhida para sediar o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, que ocorre entre os dias 15 e 21 de dezembro na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho. Esta será a primeira vez que o torneio mais importante do vôlei de clubes será realizado na cidade.

O torneio de 2025 marca a segunda edição consecutiva do Mundial de Clubes realizada em solo brasileiro. A primeira ocorreu em dezembro de 2024, em Uberlândia (MG), quando o Sada Cruzeiro conquistou seu quinto título mundial ao derrotar o italiano Trentino na final, igualando o rival histórico em número de conquistas.

A realização da competição é fruto de parceria entre a Federação Internacional de Voleibol (FIVB), a HM7 Entretenimento e o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Representação brasileira de alto nível

Três equipes brasileiras já confirmaram presença no Mundial 2025. São elas:

Vôlei Renata (Campinas)

Participa como representante do país-sede e organizador da competição, garantindo a presença brasileira independentemente de resultados em outras competições.

Sada Cruzeiro

O atual campeão mundial e sul-americano de clubes entra na competição para defender o título conquistado em 2024. A equipe mineira busca seu sexto troféu mundial.

Praia Clube

Conquistou a vaga ao se sagrar vice-campeão do Sul-Americano de Clubes. Para a temporada 2025/2026, o clube se reforçou com atletas de destaque como Isac, Paulo e Resley, sinalizando ambições elevadas para o torneio.

Arena Mangueirinho escolhida pelo padrão internacional de excelência

A Arena Guilherme Paraense oferece estrutura de padrão internacional com capacidade para aproximadamente 12 mil espectadores. O espaço atende todas as normas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e foi projetado seguindo padrões internacionais de arenas esportivas, entre elas:

Arquibancadas seguras: As cadeiras possuem tecnologia anti-fogo, utilizando o mesmo material dos estádios brasileiros que receberam jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014;

Placar multimídia: O equipamento eletrônico de última geração é similar aos utilizados na NBA (liga de basquete americana). Posicionado no centro da quadra em formato circular, garante visão completa do placar de qualquer ponto da arena;

Sete vestiários (dois masculinos, dois femininos, dois para pessoas com deficiência, um para árbitros);

Salas de serviço médico e segurança;

Oito cabines de imprensa.

Outras comodidades para o público que irá ao evento são 24 banheiros, incluindo oito adaptados para pessoas com deficiência, oito bares e lanchonetes, além de 224 vagas de estacionamento, quatro portões de acesso e 11 guaritas de segurança com sistema de monitoramento com câmeras.

Histórico de grandes eventos

A escolha de Belém para sediar o Mundial reforça a trajetória da capital paraense como destino de eventos esportivos de alto nível. Em fevereiro de 2025, a Arena Mangueirinho já havia demonstrado seu potencial ao receber a partida entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, pela Superliga, quando estabeleceu recorde nacional de público com cerca de 9 mil presentes.

Nos últimos anos, Belém consolidou-se no calendário esportivo nacional e internacional ao sediar:

Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol Masculino;

Pré-Olímpico de Basquete Feminino;

Partidas da fase classificatória da AmeriCup de Basquete.

Perspectivas para o torneio

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, enfatizou a importância do evento para o estado: “Trazer o Mundial de Clubes de Vôlei para Belém é mais um marco para o esporte paraense. Mostra que o Mangueirinho está no mesmo nível das grandes arenas do mundo e que a nossa torcida tem se consolidado como uma das mais apaixonadas e participativas do país.”

Além das três equipes brasileiras, já estão confirmadas as participações de representantes do:

Catar;

Itália;

Polônia;

Japão;

Líbia (a confirmar).

A FIVB divulgará a tabela oficial da competição e confirmará todos os participantes em novembro de 2025.

