esporte-vôlei
Belém Esporte Pará 

Belém é escolhida como sede do Mundial de Clubes de Vôlei

Chellsen Carneiro
image_pdfimage_print

O time do Sada Cruzeiro busca o hexacampeonato mundial e defenderá o título como atual campeão do torneio. | Divulgação / Sada Cruzeiro

Torneiro ocorrerá em dezembro e terá o ginásio Mangueirinho como palco das partidas.

Os fãs de vôlei já podem comemorar e certamente começarão a procurar passagens para Belém a partir desta sexta-feira (29) por conta de uma das maiores competições do esporte chegar à capital paraense.

Belém foi escolhida para sediar o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025, que ocorre entre os dias 15 e 21 de dezembro na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho. Esta será a primeira vez que o torneio mais importante do vôlei de clubes será realizado na cidade.

O torneio de 2025 marca a segunda edição consecutiva do Mundial de Clubes realizada em solo brasileiro. A primeira ocorreu em dezembro de 2024, em Uberlândia (MG), quando o Sada Cruzeiro conquistou seu quinto título mundial ao derrotar o italiano Trentino na final, igualando o rival histórico em número de conquistas.

A realização da competição é fruto de parceria entre a Federação Internacional de Voleibol (FIVB), a HM7 Entretenimento e o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Representação brasileira de alto nível

Três equipes brasileiras já confirmaram presença no Mundial 2025. São elas:

Vôlei Renata (Campinas)

Participa como representante do país-sede e organizador da competição, garantindo a presença brasileira independentemente de resultados em outras competições.

Sada Cruzeiro

O atual campeão mundial e sul-americano de clubes entra na competição para defender o título conquistado em 2024. A equipe mineira busca seu sexto troféu mundial.

Praia Clube

Conquistou a vaga ao se sagrar vice-campeão do Sul-Americano de Clubes. Para a temporada 2025/2026, o clube se reforçou com atletas de destaque como Isac, Paulo e Resley, sinalizando ambições elevadas para o torneio.

Arena Mangueirinho escolhida pelo padrão internacional de excelência

A Arena Guilherme Paraense oferece estrutura de padrão internacional com capacidade para aproximadamente 12 mil espectadores. O espaço atende todas as normas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e foi projetado seguindo padrões internacionais de arenas esportivas, entre elas:

  • Arquibancadas seguras: As cadeiras possuem tecnologia anti-fogo, utilizando o mesmo material dos estádios brasileiros que receberam jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014;
  • Placar multimídia: O equipamento eletrônico de última geração é similar aos utilizados na NBA (liga de basquete americana). Posicionado no centro da quadra em formato circular, garante visão completa do placar de qualquer ponto da arena;
  • Sete vestiários (dois masculinos, dois femininos, dois para pessoas com deficiência, um para árbitros);
  • Salas de serviço médico e segurança;
  • Oito cabines de imprensa.

Outras comodidades para o público que irá ao evento são 24 banheiros, incluindo oito adaptados para pessoas com deficiência, oito bares e lanchonetes, além de 224 vagas de estacionamento, quatro portões de acesso e 11 guaritas de segurança com sistema de monitoramento com câmeras.

Histórico de grandes eventos

A escolha de Belém para sediar o Mundial reforça a trajetória da capital paraense como destino de eventos esportivos de alto nível. Em fevereiro de 2025, a Arena Mangueirinho já havia demonstrado seu potencial ao receber a partida entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, pela Superliga, quando estabeleceu recorde nacional de público com cerca de 9 mil presentes.

Nos últimos anos, Belém consolidou-se no calendário esportivo nacional e internacional ao sediar:

  • Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol Masculino;
  • Pré-Olímpico de Basquete Feminino;
  • Partidas da fase classificatória da AmeriCup de Basquete.

Perspectivas para o torneio

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, enfatizou a importância do evento para o estado: “Trazer o Mundial de Clubes de Vôlei para Belém é mais um marco para o esporte paraense. Mostra que o Mangueirinho está no mesmo nível das grandes arenas do mundo e que a nossa torcida tem se consolidado como uma das mais apaixonadas e participativas do país.”

Além das três equipes brasileiras, já estão confirmadas as participações de representantes do:

  • Catar;
  • Itália;
  • Polônia;
  • Japão;
  • Líbia (a confirmar).

A FIVB divulgará a tabela oficial da competição e confirmará todos os participantes em novembro de 2025.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/07:42:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

hih

“Hétero Top” é condenado a seis anos de prisão por estupro

Chellsen Carneiro 0
ibama Governo do Pará pede ampliação de prazo para defesa

Novo Progresso entre os municípios incluídos em pedido do Governo do Pará para ampliar prazo de defesa de produtores rurais

Chellsen Carneiro 0
civi3

Falso empréstimo: bando é preso por fraude bancária no Pará

Adria Karoline 0
%d blogueiros gostam disto: