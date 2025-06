Belém entre os 20 destinos mais buscados no Brasil para o Corpus Christi

Foto: Reprodução | A pesquisa foi feita com base nas buscas por pacotes nacionais e internacionais realizadas nos canais de venda da companhia, como site e aplicativo. A Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, divulgou um levantamento sobre os destinos mais buscados por seus clientes para o feriado prolongado de Corpus Christi, que este ano ocorre entre os dias 19 e 22 de junho. A pesquisa foi feita com base nas buscas por pacotes nacionais e internacionais realizadas nos canais de venda da companhia, como site e aplicativo. Segundo Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, os brasileiros têm aproveitado os feriados prolongados de 2025 para viajar, tanto dentro quanto fora do país. Ela destaca que os pacotes de viagem são uma alternativa vantajosa para quem busca economia, podendo gerar até 35% de desconto em comparação à compra dos produtos separadamente. Destinos Nacionais Mais Procurados Entre os destinos nacionais mais procurados, São Paulo lidera o ranking, seguido por Maceió, Recife e Porto Seguro. A Bahia, inclusive, aparece com três destinos na lista: Porto Seguro, Salvador e Ilhéus. Belém também figura entre os 20 lugares mais buscados no Brasil para o feriado.

Destaque para Destinos Internacionais No cenário internacional, os Estados Unidos são destaque, com destinos como Orlando, Miami, Las Vegas e Nova York. A Argentina também se sobressai com Buenos Aires, Ushuaia e Mendoza entre os mais desejados. Outros países procurados incluem Chile, Uruguai, República Dominicana, Colômbia, Peru, Reino Unido, Espanha e França. O levantamento reforça a tendência de crescimento do turismo durante feriados prolongados e aponta uma variedade de perfis de viajantes, desde aqueles que buscam praias nacionais até os que apostam em experiências culturais internacionais. Destinos Mais Buscados – Corpus Christi 2025 Período: 19 a 22 de junho

Fonte: Levantamento Decolar (site e app) Ranking Destinos Nacionais Destinos Internacionais 1º São Paulo (SP) Santiago (Chile) 2º Maceió (AL) Buenos Aires (Argentina) 3º Recife (PE) Orlando (EUA) 4º Porto Seguro (BA) Ushuaia (Argentina) 5º Porto Alegre (RS) Montevidéu (Uruguai) 6º Foz do Iguaçu (PR) Punta Cana (Rep. Dominicana) 7º Natal (RN) Miami (EUA) 8º Navegantes (SC) Mendoza (Argentina) 9º Fortaleza (CE) Las Vegas (EUA) 10º Rio de Janeiro (RJ) Roma (Itália) 11º Curitiba (PR) San Andrés (Colômbia) 12º Salvador (BA) Cusco (Peru) 13º João Pessoa (PB) Nova York (EUA) 14º Florianópolis (SC) Cartagena (Colômbia) 15º Aracaju (SE) Londres (Reino Unido) 16º Ilhéus (BA) Barcelona (Espanha) 17º São Luís (MA) Panamá (Panamá) 18º Goiânia (GO) Paris (França) 19º Belém (PA) Assunção (Paraguai) 20º Vitória (ES) Aruba (Caribe – Países Baixos)

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2025/21:16:00

