Belém está entre as capitais que mais consomem cultura no Brasil, revela pesquisa

(Foto: Reprodução) – Pesquisa revela que o Círio de Nazaré é o principal evento cultural da cidade, enquanto MPB e gospel lideram as preferências musicais

Você sabia que Belém se destaca como uma das capitais brasileiras com maior consumo de cultura? É o que diz uma pesquisa da JLeiva Cultura & Esporte, realizada com patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet. Os dados mostram que a população da capital paraense supera ou iguala a média nacional em nove das 14 atividades culturais analisadas, demonstrando um forte envolvimento com manifestações artísticas e eventos culturais.VEJA MAIS

Segundo João Neiva Filho, pesquisador responsável pelo estudo, a pesquisa foi conduzida em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal, totalizando 19.500 entrevistas, sendo 600 delas realizadas em Belém. “A coleta de dados durou entre fevereiro e março de 2024, e depois passamos para o processamento e análise dos dados até chegarmos às principais conclusões”, explicou.As entrevistas foram realizadas presencialmente em 60 pontos estratégicos da cidade, escolhidos por seu alto fluxo populacional. “Precisávamos de locais onde houvesse uma grande diversidade de pessoas, então buscamos pontos de ônibus e áreas movimentadas. A amostra foi construída para refletir o perfil diversificado populacional da cidade, com base nos dados do IBGE”, afirmou Neiva.

Critérios

O estudo analisou 14 atividades culturais, definidas com base na relevância e facilidade de reconhecimento pelo público. “Sempre temos que deixar algumas coisas de fora porque a pesquisa não pode ser muito longa. Paramos as pessoas na rua e precisamos garantir que consigam responder com clareza. Tentamos incluir um mix variado de atividades, como saraus, que são algo mais recente”, destacou o pesquisador.

Os entrevistados foram questionados sobre a frequência com que participaram das atividades nos últimos 12 meses, há mais de um ano ou se nunca haviam participado. Entre as categorias analisadas estavam cinema, teatro, feiras do livro, jogos eletrônicos, saraus, visitas a locais históricos e shows musicais.

Os belenenses se destacaram pelo alto interesse em feiras de livros (35% da população, contra 21% da média nacional), apresentações de dança (30% contra 24%) e visitas a museus (35% contra 27%).

O Círio de Nazaré como principal evento cultural

O estudo também confirmou que a manifestação católica é considerada o evento cultural mais importante da capital paraense. “Já imaginávamos que o Círio teria um grande destaque. Para se ter uma ideia, há pessoas que mencionam o Círio mesmo estando fora de Belém”, contou Neiva.

A pesquisa investigou a participação da população em festas populares, folclóricas e religiosas, perguntando se haviam comparecido a eventos como festas juninas ou o Carnaval. “Além do Círio, mais de trinta festas foram citadas, o que mostra uma diversidade significativa de eventos culturais na cidade”, afirmou.Entre as manifestações populares, as festas juninas lideram em participação, com 81% da população envolvida, seguidas pelos blocos de Carnaval (52%) e desfiles de Carnaval (31%).

Música

A pesquisa também destacou as preferências musicais da população de Belém, revelando que a Música Popular Brasileira (MPB) (28%) e o gospel (27%) são os gêneros mais ouvidos na capital paraense. Segundo João Neiva Filho, responsável pelo estudo, um dos aspectos mais marcantes é a forte presença da música nacional nos primeiros lugares do ranking de preferência dos belenenses.

“Na música, quando perguntamos quais gêneros a pessoa mais ouve, os três primeiros colocados são todos estilos nacionais, mostrando uma forte identidade cultural”, afirmou o pesquisador.

Discussão com a comunidade local

Os resultados da pesquisa sobre hábitos culturais no Brasil serão apresentados em algumas capitais. Na cidade de Belém, o evento foi realizado na última terça-feira (11/02), no Sesc Ver-o-Peso, das 8h às 13h. O evento, gratuito e aberto ao público, contou com duas mesas-redondas voltadas para a discussão sobre o desenvolvimento cultural na capital paraense.

A programação reunirá gestores e produtores culturais, além de artistas, pesquisadores e estudiosos da cultura, com o objetivo de analisar os dados levantados e discutir estratégias para ampliar o acesso à cultura.

Segundo João Neiva Filho, responsável pela pesquisa, a iniciativa busca envolver a comunidade cultural local na interpretação dos números. “Nosso papel é apresentar as informações e deixar que aqueles que vivenciam a cultura da cidade façam essa análise”, afirmou.

A primeira mesa-redonda abordou o tema “Desigualdade e diversidade no acesso à cultura em Belém”, com a participação de Úrsula Vidal, Secretária de Cultura do Pará; Gabriela Feitosa, diretora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás; e Carol Abreu, Gerente de Cultura do Sesc.

Na sequência, a mesa “Hábitos culturais em Belém – Música, espaços e eventos” reuniu Renée Chalu, idealizadora do Festival Se Rasgum; Luciana Medeiros, criadora da plataforma Holofote Virtual; e Marcel Arêde, produtor cultural, para debater as tendências do setor na cidade.

Fonte: Amanda Martins – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/14:04:52

Curtir isso: Curtir Carregando...