BELÉM – Morre aos 86 anos o empresário Cypriano Sabino, pai do ministro Celso Sabino

(Foto: Reprodução) – Momento de ternura entre o pai e o ministro do Turismo, Celso Sabino,

Morreu em Belém neste domingo (16) aos 86 anos o empresário do ramo de navegação Cypriano Sabino de Oliveira. Cypriano era pai do ministro do Turismo, Celso Sabino, da secretaria municipal de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, e do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Cipriano Sabino.

Cypriano lutava contra o Alzheimer há alguns anos e há 20 dias estava internado. No sábado (15) precisou ser entubado e morreu neste domingo às 21h15 em um hospital particular no bairro do Umarizal.

O ministro e a secretária lamentaram a perda do pai, publicando momentos ao lado dele e mensagens emocionadas.

Nascido no município de Prainha, Cypriano começou sua jornada empreendedora com um barco de madeira nomeado Oliveira, transportando cargas e desbravando rios da Amazônia, empreitada à qual em 1982 tornou-se a Sabino Navegação (Sanave), uma das maiores empresas de navegação e transporte rodoviário da região Norte.

A empresa cresceu e levou seus serviços para sete estados do Brasil. Em maio do ano passado o empresário Cypriano Sabino de Oliveira foi uma das personalidades homenageadas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em um evento realizado em Belém para homenagear os pioneiros da navegação fluvial no Pará. A premiação foi um reconhecimento aos profissionais da região que desbravaram os rios da Amazônia e impulsionaram o desenvolvimento da região.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nota de pesar e reconheceu o legado deixado por Cypriano.

O empresário deixa a viúva Fátima, 12 filhos, 27 netos e 22 bisnetos. O velório iniciou às 8 horas desta segunda-feira (17), no bairro de Fátima, em Belém.

Fonte: by Jorginho Neves – Ver o fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/15:23:17

Curtir isso: Curtir Carregando...