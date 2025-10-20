Belém recebe 40 novos pontos de antenas 4G e 5G para garantir conectividade durante a COP30

Belém ganha 40 novos pontos de antenas 4G e 5G para garantir conectividade durante a COP30. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Projeto do Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal e operadoras de telefonia, leva internet de alta velocidade e Wi-Fi gratuito a locais estratégicos da capital.

O Governo do Pará está concluindo a ampliação da infraestrutura digital de Belém para aumentar conectividade de alta performance durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A ação, coordenada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) em parceria com o Governo Federal, resultou na instalação de 40 novos pontos de antenas 4G e 5G, sendo 24 já em operação e 16 em fase final de implantação.

A iniciativa faz parte do plano de modernização digital da capital. A cidade vai contar com rede pública e gratuita de Wi-Fi em locais definidos pelo Comitê Organizador da COP30.

Os pontos de acesso contemplam áreas essenciais da cidade, como o Parque da Cidade, Porto Futuro, Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), Vila COP, Aeroporto, Estação das Docas e regiões portuárias de Outeiro.

Segundo o governo, o projeto tem parceria com as operadoras TIM, Vivo e Claro, que trabalham de forma coordenada para ampliar a cobertura móvel e oferecer conexão de alta velocidade.

Ampliação da rede 5G na capital

Supervisionadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras são responsáveis pelos serviços de 5G, enquanto a Prodepa atua no suporte técnico e institucional dos projetos de expansão em áreas do Governo do Estado.

No Mangueirão, espaço que recebe eventos com público superior a 100 mil pessoas, a nova infraestrutura vai garantir conectividade estável e de alta capacidade.

De acordo com a Prodepa, a média de 40 mil habitantes por bairro em Belém permite estimar que mais de 500 mil pessoas serão beneficiadas com o aumento da cobertura 5G.

Modernização

A Prodepa também modernizou a rede de telecomunicações, contratando dois links de internet de 100 Gbps e atualizando o datacenter estadual com novos roteadores e switches.

Pontos de Presença em locais estratégicos, como o Parque da Cidade, Mangueirão, Casa Civil, Porto Futuro, Estação das Docas e CDP de Outeiro, já operam com capacidade de 100 Gbps.

Um dos legados tecnológicos será a implantação de redes Wi-Fi públicas baseadas no padrão Wi-Fi 6, oferecendo acesso gratuito e de qualidade em espaços internos e externos de Belém.

