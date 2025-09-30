Belém recebe seletiva de concurso que revelou Gisele Bündchen

O concurso The Look of The Year 2025 ocorrerá neste sábado (4) no Memorial dos Povos. | Arquivo pessoal / Gisele Bündchen / Reprodução

Acapital paraense volta a ser uma importante vitrine para novos talentos da moda nacional, um sonhos de diversas meninas e meninos que sonham em desfilar por passarelas do Brasil e do mundo.

O Memorial dos Povos, em Belém, será palco neste sábado (4), a partir das 16h, da seletiva presencial do The Look of The Year 2025, concurso responsável por descobrir nomes como Gisele Bündchen, Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros e Isabeli Fontana.

Reconhecido mundialmente desde a década de 1990, o concurso passou por reformulação em 2013 quando ficou sob direção da agência JOY Management. A nova fase marca mudanças significativas nos critérios de seleção: não há exigência de medidas corporais específicas e não existe limite máximo de idade.

A única restrição é a idade mínima de 15 anos, sendo obrigatória a presença de pais ou responsável legal para menores.

Participação facilitada para candidatos de todo o Brasil

O concurso oferece duas formas de participação. Para quem não pode comparecer à capital paraense, as seletivas virtuais permitem que candidatos de qualquer região do país concorram às vagas. Esta modalidade democratiza o acesso e amplia as chances de descoberta de novos talentos em todo território nacional.

Como participar da etapa em Belém

As inscrições não têm custo e podem ser realizadas no site oficial do concurso. Para a seletiva presencial na capital paraense, o processo é ainda mais simples: não é necessário cadastro antecipado. Os interessados devem apenas comparecer ao local no horário indicado.

Recomendações para o dia da seletiva

Os organizadores sugerem que os participantes compareçam com roupas básicas, levem biquíni ou sunga de uso pessoal e não usem maquiagem. Essas diretrizes permitem que os avaliadores observem as características naturais dos candidatos durante o processo de seleção.

Relevância do concurso no mercado da moda

O The Look of The Year conquistou reputação internacional como plataforma de lançamento de carreiras na indústria da moda.

Diversos profissionais que participaram do concurso alcançaram reconhecimento mundial e construíram carreiras sólidas em passarelas e campanhas publicitárias de marcas renomadas. A realização da etapa em Belém aproxima estas oportunidades do público paraense.

A seletiva ocorre no Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, 257, Nazaré, neste sábado (4), às 16h.

Interessados em obter detalhes adicionais podem consultar o site oficial, entrar em contato pelo e-mail contato@thelookoftheyear.com.br ou seguir o perfil oficial no Instagram @thelookoftheyearbrasildiariodopara, nos quais são divulgadas atualizações sobre todas as fases do processo seletivo.

