Belém se mantém na Categorização A no Mapa do Turismo Brasileiro

A Classe A é reservada para destinos que se destacam pela diversidade de pontos turísticos, infraestrutura adequada, prestação de serviços e atração de visitantes. Foto: Wagner Santana/Diário do Pará.

Redação

A cidade de Belém se manteve no cenário turístico brasileiro com a Categorização A no Mapa do Turismo Brasileiro, título conferido pelo Ministério do Turismo (MTur) que reconhece o potencial turístico da cidade.

A Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo Brasileiro, previsto como estratégia de implementação do Programa de Regionalização do Turismo, a categorização permite tomadas de decisões mais acertivas para implementação políticas que respeitem as peculiaridades dos municípios brasileiros.

O Programa de Regionalização do Turismo, reconhecendo a importância de expandir as opções turísticas além dos tradicionais pontos turísticos já consolidados, busca fomentar o desenvolvimento de destinos menos explorados. A parceria com os Interlocutores do poder público, representantes das diversas regiões do país, desempenha um papel fundamental nesse processo.

A Classe A é reservada para destinos que se destacam pela diversidade de pontos turísticos, infraestrutura adequada, prestação de serviços e atração de visitantes. Ao manter esta classificação, Belém reforça a sua posição como um destino de referência que pode oferecer aos turistas experiências únicas e inesquecíveis.

“A inclusão com a permanência na classificação A, no Mapa do Programa de Regionalização do Turismo, traz benefícios significativos para os municípios participantes, como maior visibilidade e reconhecimento no cenário turístico nacional. Além disso, possibilita a implementação de ações coordenadas de desenvolvimento turístico, fortalecendo a economia local e oferecendo experiências de qualidade aos visitantes”, comentou a diretora da Secretaria de Turismo de Belém (Belemtur), Ana Santiago.

Para fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro, o município deve estabelecer uma secretaria ou departamento voltados ao setor, conforme previsto na Lei Orçamentária. Além disso, é necessário que os prestadores de serviços turísticos estejam regularmente cadastrados no Cadastur, cumprindo todas as obrigações relacionadas à atividade turística.

É essencial que haja um Conselho Municipal de Turismo ativo, que desempenhe um papel importante na gestão e promoção do turismo local. As autoridades da gestão municipal ligada ao setor turístico, também devem assinar um termo de compromisso e preencher as informações pertinentes à atividade turística dos municípios.

Além disso, é preciso comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo – conselho, fórum, comitê ou associação responsável pela gestão do setor – e estar em pleno funcionamento para que seja capaz de coordenar as ações e políticas relacionadas ao turismo na região.

Fonte:Agência Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/16:28:56

