Belém sedia fórum de líderes em tecnologia e inovação

O evento acontece no Hotel Princesa Louçã e deve reunir 250 participantes e 17 palestrantes. Foto: Divulgaçãoo evento acontece no Hotel Princesa Louçã e deve reunir 250 participantes e 17 palestrantes. Foto: Divulgação

A proposta é conectar executivos, gestores e profissionais em torno de soluções que possam impactar diretamente empresas e equipes

No dia 18 Belém receberá o Fórum de Gestores de TI, considerado o maior encontro de tecnologia e inovação do Pará. Organizado pela Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Pará (SUCESU PA), o evento acontece no Hotel Princesa Louçã e deve reunir 250 participantes e 17 palestrantes para debater os rumos da transformação digital no setor público e privado.

A proposta é conectar executivos, gestores e profissionais estratégicos em torno de soluções que possam impactar diretamente empresas, instituições e equipes. Segundo Evandro Paes, presidente da SUCESU PA, o fórum vem se consolidando como um espaço exclusivo de líderes: “Nosso objetivo é fomentar a troca de experiências e trazer para a região debates de relevância nacional e internacional”.

A programação inclui painéis e palestras sobre inteligência artificial, segurança da informação, blockchain, Web3, governo digital, ESG, DevOps, Business Intelligence e outros temas de relevância para o cenário corporativo e institucional.

Entre os destaques está a conferência de abertura de Wesley Vaz, professor da Fundação Dom Cabral e atual secretário de Governança, Inovação e Transformação Digital do TCU, que falará sobre “Humanidade Ampliada: Liderança, Valor e Agentes de IA no Futuro do Trabalho”.

O encontro ainda contará com nomes como Marcos Rabelo (CHIP), Leandro Pantoja (Grupo Vibe), Marcelo Lobo (Serpro), Sérgio Leandro (OST Tecnologia) e Alex Bernardes (Epson Brasil), além de representantes de instituições como Cinbesa, Prodepa, Serpro e TCE-PA.

O painel de encerramento, “Transformação Digital e Inteligência Artificial na Amazônia: Desafios e Oportunidades no Setor Público e Privado”, abordará como a inovação pode acelerar o desenvolvimento da região e beneficiar diretamente a sociedade.

