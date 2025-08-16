Belém será a primeira a implantar teste de DNA-HPV na rede pública

UBS Combu, da Prefeitura de Belém, será a primeira do Brasil a adotar novo exame | Divulgação/Ag. Belém

Exame detecta o vírus antes das lesões, sendo vital para o tratamento e prevenção ao câncer do colo do útero.

Às margens do rio Guamá, em meio à paisagem única da Ilha do Combu, Belém deu um passo histórico para a saúde das mulheres. A capital paraense se tornou, nesta sexta-feira (15), a primeira do Brasil a disponibilizar na rede pública o protocolo de rastreamento do câncer do colo do útero por meio do teste molecular DNA-HPV.

A ação é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém, e integra também o programa Agora Tem Especialistas, que garante atendimento rápido com médicos especializados para pacientes com resultado positivo.

Avanço no diagnóstico

O exame de DNA-HPV representa uma evolução em relação ao tradicional Papanicolau. Enquanto o método convencional identifica alterações já existentes no colo do útero, a nova tecnologia detecta a presença do vírus antes mesmo do surgimento das lesões.

Isso permite iniciar o acompanhamento e o tratamento de forma precoce, aumentando as chances de prevenção do câncer. Para resultados negativos, o intervalo para repetição do teste é de cinco anos, o que reduz a necessidade de exames frequentes e o desgaste emocional das pacientes.

Em casos positivos, o protocolo assegura encaminhamento ágil para exames complementares, como citologia reflexa, colposcopia e biópsia, além do início imediato do tratamento profissionais especializados, uma vez que também integra o programa Agora Tem Mais Especialistas.

Durante o evento, a UBS do Combu recebeu os kits do DNA-HPV, que serão utilizados nas coletas com mulheres da comunidade. O exame passará a fazer parte da rotina da unidade, atuando de forma conjunta na prevenção primária e secundária, tanto contra a infecção quanto no rastreamento de possíveis casos.

Expansão para toda a região

Nesta primeira fase, o protocolo será implantado em todo o Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), que, além do Combu, inclui Jurunas, Guamá, Terra Firme , onde até o fim de dezembro, todas as Unidades Básicas de Saúde dessa área estarão realizando o exame.

Modelo para o país

A iniciativa está alinhada à meta da Organização Mundial da Saúde de eliminar o câncer do colo do útero como problema de saúde pública até 2030. A experiência de Belém servirá de modelo para outras cidades, colocando a capital como referência nacional nesse tipo de prevenção.

