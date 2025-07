Belém será considerada para receber jogos do Mundial de Clubes de 2029; entenda

Mangueirão recebeu a Seleção Brasileira em 2023 e 2024 (Foto:Wagner Santana / O Liberal).

CBF manifesta interesse em trazer o torneio para o Brasil, e o estádio Mangueirão deve ser avaliado para sediar partidas

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, já sinalizou que a entidade tem interesse em sediar o Mundial de Clubes de 2029 no Brasil. Com isso, Belém deve entrar na rota para ser uma das cidades-sede da competição.

Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, Belém será considerada pela CBF no momento da elaboração da lista de cidades que poderão receber partidas do torneio.

Contudo, para isso, a capital paraense precisará atender a alguns requisitos da CBF e da própria FIFA, entidade responsável pela organização do campeonato. A cidade deverá apresentar um projeto de infraestrutura, envolvendo o Mangueirão, principal palco do futebol local.

O estádio também passará por uma rigorosa avaliação por parte da CBF e da FIFA. O Mangueirão foi reformado recentemente, com aumento da capacidade e melhorias estruturais que proporcionaram mais conforto ao público.

Atualmente, o Remo tem utilizado o estádio para mandar seus jogos da Série B, mas o local também é palco de shows e outros eventos. No início de 2025, o Mangueirão recebeu a final da Supercopa do Rei, disputada entre Flamengo e Botafogo.

Além disso, em 2023, a Seleção Brasileira estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, no Mangueirão. Em 2024, a equipe também utilizou o estádio para treinamentos.

A princípio, a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes deve manter o mesmo formato, com 32 equipes. No entanto, a FIFA estuda ampliar o número de participantes para 48, com fase de grupos e mata-mata. A competição deve ocorrer entre junho e julho.

Vale destacar que Belém também foi candidata para sediar a Copa do Mundo masculina de 2014 e a Copa do Mundo Feminina de 2027, confirmada para o Brasil. Apesar da grande expectativa, a capital paraense ficou de fora das edições.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/14:00:12

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

