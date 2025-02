Belém tem 9 pontos de coleta para análise do inseto barbeiro, causador da doença de Chagas

População pode entregar insetos barbeiros para equipe de saúde municipal em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Belém

Cidade fica em região endêmica da doença e população pode ajudar no monitoramento. Saiba onde entregar insetos coletados.

O transmissor da doença de Chagas já causou ao menos uma morte em Belém neste mês de fevereiro. A cidade fica em região endêmica para o inseto e a população pode participar do monitoramento para evitar a propagação da doença.

Na capital paraense, há nove pontos de coleta para análise do inseto barbeiro – os Postos de Informação de Triatomíneos (PITs). Os locais recebem insetos que a população encontra em casa ou em estabelecimentos para serem encaminhados à análise.

Os PITs são gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e funcionam de forma integrada com a Divisão de Controle de Endemias da secretaria.

Eles estão distribuídos pelos oito distritos administrativos da cidade:

Guamá (Dagua), Sacramenta (Dasac), Bengui (Daben), Icoaraci (Daico), Mosqueiro (Damos), Entroncamento (Daent), Outeiro (Daout) e Belém (Dabel).

Processo de identificação

O inseto suspeito pode ser levado até o PIT mais próximo. Nos postos, profissionais de saúde especializados em entomologia, ciência que estuda os insetos, analisam se o vetor é, de fato, um triatomíneo — popularmente conhecido como barbeiro — ou se trata de outro tipo de inseto inofensivo.

Depois de uma verificação inicial, o inseto é encaminhado para o laboratório de entomologia, onde é feita a identificação da espécie e o teste de infectividade.

O laboratório de entomologia fica na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Marambaia e é responsável por analisar se os insetos estão infectados com o protozoário causador da doença de Chagas – o Trypanosoma cruzi.

Se o teste confirmar a presença, as equipes realizam inspeção no local onde o inseto foi encontrado. O trabalho inclui a busca por outros insetos na residência ou estabelecimento, além da análise do ambiente para identificar fatores que favorecem a presença do triatomíneo.

Os moradores recebem orientações sobre medidas de prevenção, como tampar rachaduras nas paredes, instalar telas nas portas e janelas, utilizar mosquiteiros e repelentes, evitar entulhos ao redor da casa, higienizar bem os alimentos e cozinhar adequadamente carnes, especialmente de caça.

Em 2024, foram analisados 37 insetos, dos quais três testaram positivo para a presença do protozoário Trypanosoma cruzi. Já neste ano, das duas amostras entregues pela população, uma testou positivo.

Endereços

A população pode entregar os insetos suspeitos nos seguintes endereços:

Laboratório de Entomologia: UBS da Marambaia, Avenida Augusto Montenegro, s/n.

Dagua: Avenida Conselheiro Furtado, 2915 (ao lado da Ouvidoria).

Dasac: Avenida Senador Lemos, 4295.

Daben: Conjunto Orlando Lobato, rua Saturno, 115, Parque Verde.

Daico: Avenida Siqueira Mendes, 781, casa 2.

Damos: Rua Francelino Santos, 885, Farol.

Daent: Passagem Eládio Lima, 56, Souza.

Daout: Rua Nossa Senhora da Conceição, 13B.

Dabel: Avenida Rômulo Maiorana, 552.

Fonte: g1 Pará — Belém

