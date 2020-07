beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4 nesta quinta

(Foto:Reprodução) – Para os demais trabalhadores, quarta parcela começou a ser paga na quarta-feira (22).

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta quinta-feira (23) a quarta parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 4. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa.

Veja o calendário:



Demais trabalhadores

Para os demais beneficiários do Auxílio Emergencial, a quarta parcela começou a ser paga na quarta-feira (22). A data é para aqueles que estão no Cadastro Único, e para os inscritos por meio do aplicativo e do site que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Os demais aprovados também recebem a partir de 22 de julho: aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela; aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda; e novos aprovados vão receber o primeiro pagamento.

O calendário de pagamentos segue o mês do aniversário do beneficiário. Neste ciclo de pagamentos, apenas os nascidos em janeiro já tiveram os recursos creditados. Para os nascidos em fevereiro, o depósito será feito na sexta-feira (24), e o calendário segue até 26 de agosto. Veja o calendário completo.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

