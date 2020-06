Beneficiários do Bolsa Família recebem parcela do auxílio emergencial nesta segunda

Repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário do programa – (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Mais 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS), final 9, recebem nesta segunda (29) a terceira parcela do auxílio emergencial.

Os integrantes do programa começaram a receber a terceira parcela no último dia 17. Os primeiros a receber foram os beneficiários com NIS final 1. E os últimos serão os beneficiários com NIS final 0, na terça (30).

Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.

O auxílio emergencial é parte das ações do governo federal para reduzir os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19.

Confira calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

