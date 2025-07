‘Bezinho’ morre e ‘Loro’ é preso após ação policial no Pará

(Foto: Reprodução) – Segundo a PM, o episódio ocorreu após o grupo ter assaltado uma família e cometido, em seguida, uma série de outros crimes na região.

Um homem conhecido como “Bezinho” morreu após uma ação da Polícia Militar no município de Bagre, no Arquipélago do Marajó, registrada no domingo (13/7). Outro suspeito, identificado apenas como “Maycon”, teria sido baleado por um ribeirinho enquanto tentava fugir e desapareceu no rio Jacundá. Um terceiro envolvido, conhecido como “Pepê”, foi preso pela PM, e um quarto criminoso, de vulgo “Loro”, permanece foragido. Segundo a PM, o episódio ocorreu após o grupo ter assaltado uma família e cometido, em seguida, uma série de outros crimes na região.

Conforme o portal Notícia Marajó, militares foram informados por moradores na madrugada de domingo (13/7) sobre um assalto a uma família nas proximidades da Vila Cabo Dico, no rio Jacundá. Os suspeitos estariam armados com revólver e terçados, e teriam agredido violentamente o casal dono da residência. O homem ficou gravemente ferido e chegou ao Hospital Municipal.

Durante o trajeto, os militares receberam a informação de que os suspeitos teriam invadido a casa de um outro ribeirinho, na Vila Tropical, e feito a filha dele refém. Eles exigiam uma embarcação para fugir. O filho do dono da casa, reagiu à ação e foi gravemente ferido com golpes de terçado no braço e na cabeça.

A população informou que, após o crime, os suspeitos fugiram para a mata e estavam cercados na ilha por ribeirinhos, ainda de acordo com o Notícia Marajó. Policiais civis e militares foram ao local. As buscas continuaram e, durante a tarde de domingo (13), a PM prendeu “Pepê”, que disse aos policiais o paradeiro dos outros suspeitos e as armas que estavam com eles, um revólver calibre .38 e duas espingardas, que teriam sido roubadas de moradores da região.

Os militares teriam sido recebidos a tiros pelos suspeitos “Loro”, “Maycon” e “Bezinho” assim que chegaram ao local. Houve confronto. “Bezinho”, que portava uma espingarda calibre 28, foi atingido na troca de tiros. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Bagre, mas não resistiu aos ferimentos.

Já “Loro” conseguiu fugir utilizando uma canoa roubada e, segundo moradores, estava com um revólver calibre .38 e uma espingarda. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem em diligência para localizá-lo. Até o fim da manhã desta segunda-feira (14/7), “Maycon”, que tinha sumido no rio Jacundá, não tinha sido localizado.

