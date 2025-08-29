Bia Haddad vence e avança à terceira rodada do US Open

Bia Haddad no US Open 2025 — Foto: Elsa/Getty Images/AFP

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a suíça Viktorija Golubic, número 72 do ranking, por 2 sets a 0, e avançou à terceira rodada do US Open.

Bia Haddad venceu em parciais de 6/1 e 6/4. No próximo sábado, a brasileira enfrentará Maria Sakkari, ex-top 3 do mundo.

Após a vitória, Bia agradeceu a presença dos brasileiros na plateia e destacou sua força mental:

– Obrigado a todos os brasileiros que estão aqui. Foi uma ótima partida mental para mim. Eu sabia que seria uma partida difícil, mas hoje eu estava forte mentalmente. Não estava tão agressiva, mas soube ficar nos pontos. É muito difícil jogar primeiramente contra nós mesmos. Fico feliz de ter a oportunidade de entrar mais uma vez em quadra e jogar ainda melhor – avaliou Bia Haddad.

