Bia Miranda acusa Gato Preto de agressão e aciona a polícia

Bia Miranda foi até a delegacia registrar um B.B. contra o ex-namorado | Reprodução/Instagram

Influenciadora afirma ter sido agredida por Gato Preto após mais um término do relacionamento; casal tem uma filha recém-nascida.

Ainfluenciadora Bia Miranda publicou, nesta quarta-feira (11), vídeos em que acusa o ex-namorado, conhecido como Gato Preto, de agressão física. Nas imagens, ela relata ter sido enforcada e atingida com um soco no rosto. O conteúdo foi compartilhado em um dos perfis dela no Instagram, mas foi apagado pouco depois.

Segundo a influenciadora, a agressão ocorreu logo após uma nova separação do casal. Em um dos vídeos, é possível ouvir a voz de um homem dizendo que aguardaria a chegada da polícia. “Ele acabou de me bater. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora”, disse Bia.

Ela ainda afirmou que o ex-companheiro ameaçou tirar a guarda da filha do casal, de menos de dois meses. “Falou que vai pegar a Maysha, me enforcou”, disse ela em trecho divulgado por um perfil de notícias de celebridades nas redes sociais.

Histórico de separações

O casal já havia passado por outros términos e reconciliações. Bia e Gato Preto oficializaram a união em maio, pouco tempo após o nascimento de Maysha, que nasceu prematura. A criança recebeu alta hospitalar no fim de maio.

Durante a gestação, o casal também havia anunciado a separação, e Gato Preto chegou a negar publicamente a paternidade da bebê. Na ocasião do parto, ele não estava presente na maternidade. A influenciadora recebeu a visita de DJ Buarque, pai de seu primeiro filho, Kaleb. Gato Preto apareceu no hospital apenas no dia seguinte ao nascimento da filha.

