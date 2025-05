Bicho-preguiça é encontrado em fios telefônicos em Santarém, e mobiliza operação de resgate com apoio da Equatorial Energia

Foto: Reprodução | Na tarde desta segunda-feira (19), moradores da rua Cristo Rei, no bairro Diamantino, perto de uma área de mata, em Santarém, se depararam com uma cena incomum: um bicho-preguiça estava pendurado nos cabos de telefonia de um poste. O animal, aparentemente confuso, ficou preso entre os fios e precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com suporte técnico da Equatorial Energia Pará.

A operação exigiu cuidados específicos para garantir a segurança tanto do animal quanto dos profissionais envolvidos. Antes da aproximação dos Bombeiros, a distribuidora de energia foi acionada para desligar a rede elétrica da área.

Segundo Clayson Almeida, gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial, assim que a empresa foi notificada, uma equipe foi enviada ao local para realizar a desenergização da rede, permitindo que o resgate ocorresse de forma segura.

“Embora o animal estivesse preso apenas nos fios de telefonia, a proximidade com os cabos de alta tensão representava um perigo, por isso agimos rapidamente. Casos como esse têm se tornado mais comuns com o avanço da urbanização sobre áreas naturais. É fundamental que a população mantenha a calma e acione os órgãos competentes ao encontrar animais silvestres em risco”, destacou.

O sargento Fábio, do Corpo de Bombeiros, liderou a ação de resgate. “A posição do animal era delicada, mas conseguimos retirá-lo com segurança. Apesar do risco, ele não apresentava ferimentos visíveis”, relatou.

Após o resgate, o bicho-preguiça foi avaliado por profissionais da área veterinária e, em seguida, devolvido à natureza em uma área de vegetação segura, longe da rede elétrica.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/10:04:39

