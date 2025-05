Biden é diagnosticado com “forma agressiva” de câncer de próstata

(Foto:Reprodução) – O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma “forma agressiva” de câncer de próstata, de acordo com uma declaração de seu gabinete pessoal no domingo (18). Segundo o comunicado, a doença se espalhou para os ossos.

“Na semana passada, o presidente Joe Biden foi examinado para a descoberta de um novo nódulo na próstata após apresentar sintomas urinários crescentes. Na sexta-feira, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, caracterizado por um escore de Gleason de 9 (Grupo Grau 5) com metástase óssea”, diz o comunicado.

A nota ainda diz: “Embora isso represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”.

Biden e sua família “estão revisando as opções de tratamento com seus médicos”, disse o comunicado.

Biden está em sua casa em Wilmington, Delaware, neste fim de semana, de acordo com uma fonte próxima.

A notícia chega dias depois de um porta-voz de Biden dizer que o ex-presidente foi avaliado recentemente por causa de um “pequeno nódulo” detectado na próstata.

Preocupações com a idade e a saúde perseguiram Biden, o presidente mais velho do país, durante todo o seu mandato e ficaram mais evidentes após seu desempenho no debate contra Donald Trump em junho do ano passado.

Em fevereiro de 2024, Biden passou por um exame físico no Centro Militar Nacional Walter Reed, supervisionado por seu médico, Dr. Kevin O’Connor, que na época disse que não havia “novas preocupações” com a saúde do presidente e que ele estava “apto para o serviço”.

Biden manteve um perfil relativamente discreto desde que deixou a Casa Branca, mas lentamente começou a ressurgir no cenário público.

Ele apareceu no início deste mês no programa “The View”, da ABC, onde rebateu as sugestões de que sofreu declínio cognitivo em seu último ano no cargo.

“Eles estão errados”, disse Biden. “Não há nada que sustente isso.”

