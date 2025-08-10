Bilionária, Portuguesa é eliminada na Série D e não tem mais jogos em 2025

Portuguesa foi eliminada da Série D para o Mixto-MT • Divulgação/Portuguesa

Lusa chegou a vencer no tempo normal, mas caiu na disputa de pênaltis em pleno Canindé

A Portuguesa venceu o Mixto por 1 a 0, na tarde deste sábado (9), mas perdeu na disputa de pênaltis por 4 a 3 e está eliminada da Série D do Brasileiro.

A torcida compareceu em bom número ao Canindé para o jogo da segunda fase, mas o time paulista não aproveitou o fator casa para superar a desvantagem do jogo de ida, vencido por 1 a 0 pela equipe de Mato Grosso.

O gol no tempo normal que igualou o placar agregado saiu dos pés de Lohan, aos 33 do segundo tempo, após bate-rebate dentro da área.

Nos pênaltis, Cristiano, Matheus Nunes e Biazus erraram para a Lusa, enquanto Daniel Vançan e Paulo Miranda desperdiçaram para o time visitante.

Com a vitória, o Mixto enfrenta o vencedor de Cianorte x Joinville nas oitavas de final da Série D. O jogo da volta entre as duas equipes acontece neste domingo (10).

Portuguesa e a SAF

A eliminação, a quatro meses do fim da temporada, cai como um balde de água fria no planejamento. O clube aprovou a criação da SAF em março deste ano e, no cronograma de metas para 2025, projetava subir para Série C.

Com a SAF, o investimento da Tauá Partners, Revee e XP investimentos deve ultrapassar o valor de R$ 1 bilhão nos próximos anos.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...