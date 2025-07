Bioeconomia: inscrições são prorrogadas para editais que oferecem R$ 2 milhões a projetos sustentáveis na Amazônia

Açaí é um insumos mais proeminentes no Pará e com potencial de destaque na bioeconomia — Foto: DIBB

Inscrições vão até 29 de julho. Iniciativa busca posicionar a capital paraense como polo global de inovação em bioeconomia e soluções urbanas

Segue aberto até dia 29 de julho o prazo de inscrições nos quatro editais do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB) para selecionar ideias e negócios voltados à bioeconomia e à inovação urbana na Amazônia.

No total, os editais aportam R$2 milhões em recursos para incentivar os projetos selecionados. Além do apoio financeiro, os programas oferecem capacitação, mentorias especializadas. A iniciativa busca fomentar empreendimentos que unam tecnologia, conhecimento tradicional e sustentabilidade, em um momento em que Belém se prepara para sediar a COP 30.

Podem se inscrever pessoas físicas, empreendedores, profissionais ou empresas que atuem ou pretendam desenvolver seus negócios na Região Metropolitana de Belém, composta pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena.

Os quatro editais estão com inscrições abertas até as 23h59 de 29 de julho de 2025, exclusivamente pelo site do DIBB.

Nova Economia da Amazônia

No Pará, por exemplo, 13 cadeias produtivas da bioeconomia movimentam R$ 9 bilhões e, com investimentos públicos, podem gerar R$ 816 milhões em PIB adicional e 6.500 empregos, segundo o Dibb.

“Com vasta riqueza natural, saberes tradicionais e cadeias produtivas ligadas à floresta, a Amazônia reúne condições únicas para liderar uma nova economia verde”, destaca destaca Antonio Abelém, coordenador de inovação do DIBB.

“A bioeconomia — que envolve áreas como alimentos nativos, cosméticos naturais, biotecnologia, rastreabilidade, saneamento, energia limpa e turismo sustentável — é um dos principais vetores para gerar renda, fortalecer comunidades e proteger o território. O DIBB atua para articular ciência, inovação e empreendedorismo a partir dessas potencialidades”, completa.

Além do impacto econômico, a bioeconomia é essencial no enfrentamento da crise climática. O uso sustentável dos recursos naturais pode preservar até 81 milhões de hectares de floresta, aumentar em 19% o estoque de carbono e reduzir significativamente as emissões agropecuárias até 2050. A transição para uma economia de base florestal e tecnológica se apresenta como solução concreta para frear o desmatamento, valorizando a floresta em pé como ativo produtivo, social e ambiental.

Diante da proximidade da COP 30, que será sediada em Belém, a consolidação da bioeconomia como eixo estratégico para o desenvolvimento amazônico se mostra não apenas viável, mas urgente.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/07:00:46

