Biólogo explica como é possível jabuti sobreviver por anos preso embaixo de piso de casa: ‘Se adapta fácil’

Moradora acredita que animal vivia no local desde a última reforma que fez, há cerca de 10 anos. Jabuti agora evita a luz solar e possui deformidades no casco.

O jabuti encontrado embaixo do piso de uma casa em Itacajá, no nordeste do Tocantins, pode ter sobrevivido quase 10 anos soterrado. O biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho explicou que esse animal é um réptil onívoro e se adapta com facilidade, pois come tanto animais como vegetais.

“Por ser onívoro e comer de tudo, o que aparecer o jabuti irá comer. Então, como não havia vegetação ou outra coisa para se alimentar, apenas insetos, devido à umidade do ambiente, foi o que ele aprendeu a comer”, afirmou o biólogo.

O animal foi encontrado no dia 7 de fevereiro, quando a moradora Luiza Coelha da Cruz Aguiar, de 60 anos, pediu a um pedreiro que verificasse uma possível infiltração em sua casa. Ela não imaginava que o animal estava embaixo do piso e que pudesse sobreviver tantos anos soterrado.

“Foi inacreditável, pensamos que esse jabuti veio pela carreta de cascalho que pedimos há mais de nove anos para colocar lá [fundo da casa], e ele [animal] deve ter vindo junto bem pequenininho. Quando o retiramos, vimos que tinha algumas deformações no casco, que podem ter sido causadas por ele estar muito próximo à cerâmica e ter ficado imprensado”, relatou Luiza

O vídeo no qual o pedreiro aparece retirando o jabuti-tinga de dentro do solo viralizou na internet.

“O pedreiro viu que estava fofa a cerâmica e começou a quebrar achando que iria encontrar o vazamento de água. Foi quando ele se deparou com esse jabuti e chamou a gente para ver, ficamos muito surpresos na hora”, relatou a moradora.

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que o animal precisa de um tratamento adequado e até o encaminhamento para o Centro de Fauna (Cefau) deve ser mantido com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta. (veja a nota abaixo)

Chegou filhote e se adaptou ao ambiente

O jabuti é da espécie Chelonoidis denticulata, mais conhecido como Jabuti-tinga ou jabuti amarelo. O biólogo Aluísio Vasconcelos de Carvalho explicou que é possível esses animais conseguirem sobreviver soterrados, se houver entrada de oxigênio e se for um local com umidade.

“Acredito que esse jabuti pode ter entrado ainda filhote e, à medida que ele foi crescendo, se adaptou. Mas, tinha lugar que havia entrada de oxigênio e principalmente água e umidade, que o ajudou a sobreviver por tanto tempo”, afirmou o biólogo.

O especialista ainda ressalta que a alimentação do animal durante os anos se baseou em insetos que viviam nas mesmas condições.

Desafios das novas adaptações

De acordo com Aluísio Vasconcelos, por ter se mantido por muitos anos em um local fechado, sem iluminação, o jabuti desenvolveu sensibilidade à luz.

“Como ele se adaptou a todo esse processo, em ambientes mais escuros, a pele dele não tem a adaptação, como a melanina que ajuda a ficar exposto onde haja sol ou luz. Por isso, será um processo lento dessa nova adaptação”.

O especialista ainda ressalta a falta de nutrição e a deformidade desenvolvida no casco do jabuti-tinga.

“Ele realmente teve uma deficiência nutricional, além disso, podemos ver uma deformação no casco, pele e na própria estrutura do corpo, justamente devido à deficiência alimentar. Ele não tinha os alimentos corretos, mas o que tinha no local”, explicou.

O biólogo orienta um acompanhamento com um veterinário, que recomende uma dieta com os alimentos corretos, para o que o animal posssa se desenvolver. Além disso, o jabuti-tinga precisa ser exposto aos raios solares para não sofrer devido à falta de melanina no corpo.

Íntegra da nota do Instituto Natureza do Tocantins

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informa que o jabuti-tinga encontrado em Itacajá, após possivelmente passar anos soterrado, precisa de cuidados veterinários para avaliar sua condição de saúde e iniciar um tratamento adequado.

Para que o Naturatins encaminhe ao Centro de Fauna (CEFAU) é necessário que a moradora entre em contato por meio do Linha Verde 0800 063 11 55 ou mensagem de texto pelo Linha Verde Zap (63) 99106-7787 e forneça as informações necessárias para o resgate, que também pode ser feito pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros, por meio dos canais de comunicação destas instituições com as quais o Naturatins tem acordos de cooperação.

Até que o animal seja encaminhado, a orientação é que mantenha-o temporariamente em um ambiente seguro, com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta. Ofereça água limpa e fresca para hidratação. A alimentação deve ser introduzida gradualmente, com frutas, verduras e folhas adequadas para a espécie.

