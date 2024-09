Black Friday 2024: clientes e lojas já seguem se preparando

A edição de 2024, que ocorrerá no dia 29 de novembro, promete ser um uma oportunidade para os varejistas, tendo expectativas de elevação no valor médio de compras. | Agência Brasil

A Black Friday se transformou numa data importante para o varejo brasileiro, apresentando um crescimento significativo e notável nos últimos anos. A edição de 2024, que ocorrerá no dia 29 de novembro, promete ser um uma oportunidade para os varejistas, tendo expectativas de elevação no valor médio de compras. Dados do Panorama do consumo – Black Friday 2024, mostram que 39% dos consumidores pretendem e já planejam realizar compras nesta data.

A pesquisa mostra ainda que, apesar da disposição para gastar mais durante a Black Friday, os consumidores buscam ofertas com bom custo-benefício, priorizando produtos de qualidade e preços realmente vantajosos. Em números, 81% deles defendem que para comprar bem, é necessário pesquisar bastante.

Já outro aspecto do estudo que chama a atenção é que quase 50% desse público começa a pesquisar o que pretende comprar com 1 mês ou mais de antecedência, mostrando otimismo do consumidor com a retomada econômica e oferecendo vantagens significativas para negócios de todos os tamanhos.

Para Dogival Barbosa, diretor da Calçados Laroche, esses insights para a Black Friday 2024 mostram que os consumidores estão cada vez mais planejados e conscientes. Com 39% dos brasileiros já se preparando para as compras, ele vê um foco claro em ofertas reais, frete grátis e entrega rápida, o que reflete a maturidade do mercado e a maior expectativa por parte dos consumidores.

“A confiança nos descontos é crucial, e a antecipação das pesquisas, muitas vezes com mais de um mês de antecedência, indica que os consumidores estão buscando o máximo de valor em suas compras. Para a Calçados Laroche, isso significa que precisamos ser estratégicos em nossas ofertas e garantir que nosso público tenha uma experiência de compra que atenda a essas expectativas elevadas”, destaca.

Ainda na visão do especialista, o e-commerce (comércio eletrônico) se prepara para a época de forma bastante estratégica. “As empresas já estão ajustando seus estoques, revisando suas ofertas e criando campanhas de marketing focadas em atrair os consumidores que começam a pesquisar com antecedência”, diz.

Para ele, há também um grande foco em melhorar a experiência do cliente, especialmente em termos de frete grátis e entrega rápida, que são fatores decisivos para os compradores. “Além disso, a transparência nos descontos é essencial para construir a confiança do consumidor e garantir boas vendas”, considera Barbosa.

Planejamento é a chave

O diretor da Calçados Laroche avalia o movimento para a Black Friday com otimismo e reforça a importância de se preparar com antecedência para datas como esta. “Estamos revisando dados de vendas anteriores para definir metas claras e planejar promoções eficazes. No aspecto operacional, a infraestrutura do nosso e-commerce está sendo reforçada para suportar o aumento de tráfego esperado, e estamos trabalhando de perto com nossos parceiros logísticos para garantir que o estoque esteja pronto e que a entrega seja rápida e eficiente”, justifica.

Dogival ressalta que sua equipe de marketing já está desenvolvendo campanhas que serão implementadas em múltiplos canais, como redes sociais e e-mail marketing, promovendo os calçados masculinos em oferta com antecedência. Para ele, a capacitação da equipe é outra prioridade que tem como objetivo assegurar que todos estejam preparados para lidar com o aumento das consultas e garantir um atendimento exemplar ao cliente.

“Por fim, durante o evento, monitoraremos o desempenho em tempo real, fazendo ajustes conforme necessário para maximizar as vendas e proporcionar uma experiência positiva para nossos clientes”, conclui o especialista.

