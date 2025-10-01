Blogueira de 19 anos é morta a tiros

Foto: Reprodução | Uma Blogueira de 19 anos, identificada como Larissa Mayrla e conhecida nas redes sociais como “Branquinha”, foi morta a t1ros na noite de terça-feira (30), em Caxias, no Maranhão.

Natural de Teresina, a vítima havia passado o dia em um balneário da cidade e publicou registros de sua localização em perfis pessoais.

De acordo com informações preliminares, Larissa foi surpreendida ao deixar o espaço de lazer por criminosos armados que a aguardavam do lado de fora. Os suspeitos efetuaram diversos disparos, e a jovem morreu no local, sem possibilidade de atendimento médico.

A Polícia Civil do Maranhão iniciou as investigações para identificar os envolvidos e apurar a motivação do crime. Até a manhã desta quarta-feira (1º), nenhum suspeito havia sido preso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/16:03:59

