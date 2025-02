Bloquinho da alegria leva diversão e acolhimento a pacientes no Regional de Marabá

Palhaços voluntários levaram sorrisos, música e atividades lúdicas aos usuários | Foto: Reprodução

Com a proximidade do Carnaval, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, sudeste paraense, foi tomado pela energia e alegria do bloquinho de palhaços voluntários do grupo “Plantão do Amor”. Nesta quarta-feira (26), o grupo promoveu um dia de sorrisos, acolhimento e muita diversão e humanização aos pacientes.

Maria de Fátima, moradora do município paraense de Itupiranga, encaminhada para consulta com o ortopedista, foi surpreendida pelo bloquinho, que levou uma onda de alegria ao local. “Nunca imaginei que fosse encontrar tanta alegria em um hospital. Os palhaços me fizeram esquecer, nem que fosse por um momento, a preocupação com a consulta”, disse a paciente.

A ação foi promovida pelo serviço de humanização do hospital, que integra o programa de voluntariado da unidade, e busca proporcionar momentos de alegria e conforto aos pacientes. O apoio dos voluntários fortalece o acolhimento e o bem-estar durante o tratamento.

Ana Maria, 44 anos, moradora de São João do Araguaia, também no sudeste do estado, está internada há cinco dias no hospital para tratamento de uma doença digestiva. A visita dos palhaços alegrou o seu dia e ajudou a aliviar o estresse da internação.

“A presença deles foi muito positiva, me fez esquecer um pouco dos desafios que estou enfrentando. Ver os palhaços trouxe leveza e descontração, algo que eu precisava. Ajudou a quebrar a rotina hospitalar e me deixou mais animada para o tratamento”, destacou.

Alegria que contagia

Com trajes coloridos, serpentinas e muita animação, os voluntários deram um toque especial à ação com músicas, brincadeiras e interação com os pacientes. A estudante Karine Zucatelli, conhecida como “Doutora Algodão Doce”, integrante do grupo, destacou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é trazer e alegria e conforto aos pacientes. Sabemos que o período de internação é difícil, e esses momentos ajudam a fortalecer o emocional e a tornar o ambiente hospitalar mais leve”, afirmou.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estratégias de humanização, como atividades lúdicas em hospitais, contribuem para a recuperação dos pacientes, reduzindo o tempo de internação e melhorando a resposta ao tratamento e bem-estar.

Daiane Uszynski, analista de humanização do hospital, reforçou o compromisso da instituição em oferecer atendimento humanizado. “A humanização é um dos pilares do nosso trabalho. Pequenos gestos, como a visita do bloquinho, fazem a diferença no processo de recuperação dos pacientes, trazendo acolhimento e esperança”, enfatizou.

Programa de Voluntariado

O Hospital Regional de Marabá, gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), oferece programa de voluntariado para pessoas a partir de 18 anos. Os Interessados devem comparecer ao setor de humanização do hospital, no horário comercial e se cadastrar.

Os voluntários inscritos serão capacitados, garantindo que suas atividades sejam realizadas de forma segura e alinhada às diretrizes da unidade. Eles podem atuar em atividades como contação de histórias, interação musical, animação, cuidados com a beleza, visitas religiosas, pintura, artesanato, entre outros. O programa visa criar um ambiente acolhedor, que promova solidariedade e carinho no atendimento aos pacientes.

Serviço – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: ISSAA (HRSP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/14:55:54

