BNDES anuncia R$ 10 bilhões em crédito para empresas afetadas pelo tarifaço

Cédulas, dinheiro, real — Foto: Pixabay

A medida complementa o plano ‘Brasil Soberano’, lançado pelo governo federal no dia 13 de agosto.

O BNDES anunciou, nesta sexta-feira (22), uma linha adicional de crédito de R$ 10 bilhões voltada para empresas brasileiras que não foram afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, mas que tiveram alguma perda de faturamento por conta das novas taxas.

A medida complementa o plano “Brasil Soberano”, que estabelece ações para socorrer exportadores nacionais que vendem para os Estados Unidos, lançado pelo governo federal no dia 13 de agosto.

Entre os setores beneficiados estão aqueles cujos produtos foram isentos da tarifa extra de 40% determinada por Donald Trump no mês passado, mas que ainda estão sujeitos ao imposto de 10% anunciado pelo presidente americano em abril. É o caso de segmentos como suco de laranja, artigos de aeronaves, petróleo e derivados, além de fertilizantes.

A medida foi anunciada durante uma coletiva realizada na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

Ao todo, o banco vai operar R$ 40 bilhões em linhas de crédito para atender aos setores que foram afetados em diferentes escalas, sendo R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e R$ 10 bilhões em recursos do BNDES.

As empresas elegíveis devem comprovar que as exportações afetadas representam pelo menos 5% do faturamento bruto total entre julho de 2024 e julho de 2025. Além disso, as companhias que acessarem o crédito deverão se comprometer a não realizar demissões.

A expectativa é que as primeiras aprovações de crédito comecem na semana do dia 15 de setembro.

Fonte: Rayssa Cerdeira — Rio de Janeiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/08:31:57

